ساماندهی اشتغال افاغنه غیرمجاز در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان با "محمد محقق" معاون اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دوستانه زمینه های همکاری دو کشور و زمینه تبادل تجربیات در موضوعات مورد علاقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی ربیعی در این دیدار آمادگی کشورمان را برای گسترش همکاری ها و تبادل تجربیات با کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای همسایه و به خصوص کشور دوست و برادر افغانستان اعلام کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همواره حمایت از صلح و ثبات در این کشور است.

وی در ادامه با اعلام اینکه از تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان حمایت می کنیم اظهار امیدواری کرد که با معرفی کابینه، این روند به سرانجام مطلوبی منتهی شود.

ربیعی با تاکید بر اینکه ما خواستار افغانستانی آباد و قدرتمند هستیم تصریح کرد: لذا در این راستا ما آماده همکاری با دولت و ملت افغانستان هستیم.

همچنین در ادامه این نشست، "محقق" معاون اجرایی دولت افغانستان خواستار توسعه همکاری ها و انتقال تجربیات در زمینه های مختلف از جمله آموزش های فنی و مهارتی، توانمندسازی معلولین، ترک اعتیاد، تامین اجتماعی و صندوق بیمه گر شد.

طرفین در این دیدار بر ضرورت ساماندهی نیروی افغانی غیرمجاز در کشور ایران تاکید کردند و مقرر شد: موارد توافق در قالب تفاهم نامه مشترکی تنظیم و در آینده نزدیکی منعقد شود.