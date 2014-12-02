به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست كه امروز سه‌شنبه يازدهم آذر با حضور نویسنده این اثر برگزار می‌شود، جواد افهمی نویسنده و پژوهشگر و حميد عبداللهيان نویسنده و منتقد به نقد و بررسی این اثر مي پردازند. حمید باباوند کارشناس و مجری این نشست خواهد بود.

خوانش فصل هایی از این رمان توسط اشکان خطیبی بازیگر تئاتر و سينما با همراهی موسيقي بخش دیگری از برنامه‌های این نشست خواهد بود.

کتاب «عاشقی به سبک ون گوگ» آخرین رمان شرفی خبوشان است که به موضوع انقلاب اسلامی از دریچه‌ای تازه و بدیع می‌پردازد. این رمان با 212 صفحه، توسط انتشارات شهرستان ادب در بهار سال جاری منتشر شد.

این نشست امروز از ساعت 15:30 در سالن سپيده فرهنگسرای انقلاب اسلامی واقع در در بزرگراه شهيد نواب صفوی، تقاطع پل كميل، ابتدای كميل شرقی برگزار می‌شود.

با توجه به لزوم مطالعه اين اثر پيش از نقد و بررسی، باشگاه كتاب این فرهنگسرا امکان امانت این کتاب به اعضای کتابخانه ها و تهیه آن را با تخفيف 50 درصدی فراهم کرده است.