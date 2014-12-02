به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر سه نوع بنزین شامل بنزین معمولی با اکتان ۸۷، بنزین سوپر با اکتان ۹۵ و بنزین با استاندارد یورو چهار با اکتان بالای ۹۱ در سطح جایگاه های سوخت کشور عرضه می شود.

بر اساس مصوبه هیات دولت باید در قالب یک برنامه سه مرحله ای ابتدا در هشت کلانشهر اصلی، سپس در مراکز استان‌ها و در نهایت در کل شهرها و مسیرهای پر رفت و آمد کشور به تدریج با توقف عرضه بنزین معمولی با اکتان ۸۷، بنزین با اکتان بیش از ۹۰ عرضه و توزیع شود.

برای اجرای این سیاست جدید بنزینی هم اکنون در کنار ساخت و توسعه طرح‌های جدید پالایشگاهی و افزایش ظرفیت تولید بنزین و تغییر آرایش شبکه انتقال به منظور رفع گلوگاه‌های عملیاتی عرضه بنزین با اکتان بالا و یورو چهار در دستور کار قرار گرفته است.

در حال حاضر با توقف عرضه بنزین معمولی در کلانشهرهایی همچون تهران، مشهد مقدس، اصفهان، کرج، اراک و تبریز بنزین با اکتان بالای ۹۰ در قالب بنزین سوپر و بنزین یورو چهار عرضه می شود و مطابق با برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا پایان سال جاری در شیراز، آبادان و اهواز هم با توقف عرضه بنزین اکتان ۸۷، بنزین با اکتان بالا توزیع شود.

جزئیات تغییر آرایش شبکه بنزین ایران

داریوش امیر سرداری گودرزی در گفتگو با مهر در تشریح جزئیات تغییر آرایش در شبکه خطوط لوله انتقال بنزین در کشور، گفت: یکی از سیاست‌های کلان صنعت پالایش نفت ایران افزایش عدد اکتان بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها و افزایش عرضه این فرآورده نفتی در سطح جایگاه‌های سوخت کشور است.

مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با اعلام اینکه براساس این سیاست کلان اعمال تغییراتی در شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی و به ویژه بنزین در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: همزمان با افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل یورو چهار، برنامه‌هایی به منظور رفع گلوگاه‌های عملیاتی در شبکه خطوط لوله و برخی از انبارهای نفت آغاز شده است.

این مقام مسئول با اشاره به انجام تغییرات فنی و عملیاتی گسترده در سطح شبکه داخلی خوط لوله انبار نفت ری، اظهار داشت: با نصب تجهیزات جدید امکان افزایش انتقال بنزین و گازوئیل یورو چهار از انبار نفت ری به تهران، کرج، قزوین و مشهد مقدس فراهم خواهد شد.

گودرزی با بیان اینکه علاوه بر این تغییراتی هم در مسیر خطوط لوله در شمالغرب کشور هم در اولویت اجرا قرار گرفته است، تاکید کرد: با اعمال این تغییرات امکان عرضه بنزین یورو چهار در سطح کلانشهر تهران و در آینده ارومیه و اردیبل فراهم خواهد شد.

مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان اینکه در آینده و مطابق با یک برنامه چند مرحله‌ای عرضه بنزین معمولی در کشور متوقف خواهد شد، خاطرنشان کرد: از این رو تغییرات جدید در شبکه خطوط لوله می‌تواند منجر به افزایش ظرفیت انتقال این فرآورده نفتی با اکتان بالا و استاندارد یورو چهار شود.

عرضه بنزین معمولی متوقف می‌شود

شاهرخ خسروانی هم در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای همزمان سه طرح عظیم افزایش ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در پالایشگاه‌های نفت اصفهان، آبادان و بندرعباس، گفت: علاوه بر این تا اواسط سال آینده فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس هم در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد.

قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه ها در مجموع نزدیک به ۴۵ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین یورو چهار کشور افزوده خواهد شد، اظهار داشت: سال آینده عملا با ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس عرضه بنزین نه تنها در کلانشهرها بلکه در کل مراکز استان‌ها مطابق با استاندارد یورو ۴ خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با افزایش تولید و عرضه بنزین یورو ۴ عملا عرضه بنزین معمولی با اکتان ۸۷ در جایگاه‌های سوخت متوقف می شود، تصریح کرد: بر این اساس یک برنامه ۳۶ ماهه تعریف شده که مطابق با مصوبه دولت این طرح از اردیبهشت ماه سال جاری کلید خورده است.