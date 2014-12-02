ذخیره آب سدها افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور با 8.9 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 19 ميليارد و 150 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در زمان مشابه سال گذشته معادل 17 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب برداشت‌شده از مخازن سدهای کشور 4 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است.

حجم آب خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه امسال تاکنون، 4 ميليارد و 290 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان 4 ميليارد و 130 ميليون مترمکعب بود.

از سویی، میزان آب ورودي به مخازن سدهای کشور به دو میلیارد و 940 میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالی که این حجم در مدت مشابه سال آبی گذشته دو ميليارد و 680 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

بر این اساس، حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 10 درصد افزایش داشته است. ظرفيت کلی مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني 47.4 ميليارد مترمكعب است.