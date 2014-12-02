سهمیه آرد نانوایی های عرضه کننده نان بی کیفیت کم می شود

یه گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیز گیر در کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان ساوجبلاغ عصر دوشنبه در محل فرمانداری این شهرستان با اشاره به افزایش قیمت نان گفت: با افزایش قیمت نان باید کیفیت آن نیز بهبود یابد و با نانوایی هایی که در این زمینه کوتاهی کنند، برخورد می شود.

وی افزود: باتوجه به مصرف بالای نان در جامعه، کیفیت آن نیز باید مطلوب باشد و سهمیه آرد نانوایی هایی که نان بی کیفیت عرضه می کنند، کم خواهد شد.

پالیزگیر ساماندهی توزیع آرد در شهرستان را مهم خواند و گفت که نظارت بر نحوه عملکرد نانوایی با جدیت دنبال می شود.

استقرار کانکس موقت پخت نان در مسکن مهر

پالیزگیر همچنین از استقرار شش واحد نانوایی در فاز های۳ و ۴ و ۷ مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد خبر داد و گفت: به لحاظ نیاز مردم قرار شد تا مشخص شدن واحد صنفی به صورت کانکس با رعایت قوانین و اصول بهداشتی مبادرت به پخت نان در این محله ها اقدام کند.



فرماندار ساوجبلاغ افزود: قرار شده شرکت عمران شهر جدید، زمینی را برای ساخت و استقرار نانوایی در اختیار بگذارد تا کانکس های موقت جمع آوری شود.

لزوم آموزش های شغلی به نانوایان

وی آموزش به نانوایان را مهم دانست و گفت: بیشتر صنوف در فنی حرفه ای آموزش های لازم را طی می کنند ولی متاسفانه جایی برای مهمترین نیاز جامعه یعنی نانوایی نداریم و این شاغلان این حرفه با کسب تجربه به مردم خدمت می دهند و اغلب نارضایتی مردم را همراه دارد.



به گزارش مهر، براساس تصویب كمیته بررسی ویژه آرد و نان استان البرز ، مقرر شد نان سنگك با وزن چانه ۷۰۰ گرم به قیمت ۷۵۰ تومان، نان لواش با وزن چانه ۱۷۵ گرم، ۲۰۰ تومان،‌ نان تافتون با وزن چانه ۳۰۰ گرم، ۲۷۵ تومان و نان بربری با وزن چانه ۶۲۰ گرم به نرخ مصوب ۶۰۰ تومان عرضه شود.