به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی تیم داوری که قضاوت دو بازی روز دوم از هفته شانزدهم لیگ برتر را برعهده دارند، به شرح زیر است:

سه‌شنبه - یازدهم آذرماه

* ملوان بندرانزلی - پدیده مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: محمد راهی و حسین رحیمی‌پور، داور چهارم: علی احمدی، ناظر: زاهد بحرینی

* فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: حسین طالقانی و اسد حاج محمد، داور چهارم: محمدحسین زاهدیفر، ناظر: محمدحسین مرادی