به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی تیم داوری که قضاوت دو بازی روز دوم از هفته شانزدهم لیگ برتر را برعهده دارند، به شرح زیر است:
سهشنبه - یازدهم آذرماه
* ملوان بندرانزلی - پدیده مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی
داور: اشکان خورشیدی، کمکها: محمد راهی و حسین رحیمیپور، داور چهارم: علی احمدی، ناظر: زاهد بحرینی
* فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز
داور: تورج حقوردی، کمکها: حسین طالقانی و اسد حاج محمد، داور چهارم: محمدحسین زاهدیفر، ناظر: محمدحسین مرادی
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