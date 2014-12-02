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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۹:۵۱

هفته شانزدهم لیگ برتر؛

حق‌وردی داور بازی فولاد و تراکتورسازی شد

حق‌وردی داور بازی فولاد و تراکتورسازی شد

کمیته داوران اسامی داوران دیدارهای روز دوم از هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی تیم داوری که قضاوت دو بازی روز دوم از هفته شانزدهم لیگ برتر را برعهده دارند، به شرح زیر است:

سه‌شنبه - یازدهم آذرماه
* ملوان بندرانزلی - پدیده مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی
داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: محمد راهی و حسین رحیمی‌پور، داور چهارم: علی احمدی، ناظر: زاهد بحرینی

* فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز
داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: حسین طالقانی و اسد حاج محمد، داور چهارم: محمدحسین زاهدیفر، ناظر: محمدحسین مرادی

کد مطلب 2434071

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