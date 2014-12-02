برگزیده عکس های خبری ۱۱ آذر ۹۳

گروهی از زنان و کودکان نپالی در مرکز نگهداری از افراد آلوده به ویروس اچ آی وی در شهر کاتماندو، به مناسبت روز جهانی ایدز شمع روشن کرده اند. (EPA)

گروهی از شهروندان آمرکیایی در اعتراض به حکم هیئت منصفه دادگاه شهر فرگوسن در مورد تبرئه پلیس متهم به قتل یک نوجوان سیاه پوست، در ساختمان مقابل وزارت دادگستری در واشنگتن، کف خیابان دراز کشیده اند. (USA TODAY)

برخورد خشونت بار پلیس هنگ کنگ با معترضان دموکراسی خواه در خارج از ساختمان دولت. (Reuters)

آتش نشانان در تلاش برای مهار آتش سوزی در یک بازار مواد شیمیایی در استان ژجیانگ چین هستند. ۳ نفر در اثر این حادثه زخمی شدند. (China Daily)

یک سرباز اسرائیلی در کرانه باختری، در حال شلیک گاز اشک آور به سمت معترضان فلسطینی است. (EPA)

کارکنان یک معدن زغال سنگ در منطقه دونتسک اوکراین در حال تحویل شیفت خود هستند. (AFP)

یک متخصص حیوانات مشغول غذا دادن به یک «شوگر گلایدر» تازه متولد شده در بیمارستان حیوانات در کوئینزلند استرالیاست. (REX)

میمون های ماکاکو در یک چشمه آب گرم در هوکایدوی ژاپن مشغول آب تنی هستند. (Getty)

یکی از شرکت کنندگان در مسابقه «Color Run» دوبی حسابی رنگی شده است. در این مسابقه شرکت کنندگان به سمت یکدیگر پودرهای رنگی پرتاب می کنند. (Getty)

جدال هوایی بازیکنان دو تیم اندرلخت و کلاب براگ بر سر تصاحب توپ در جریان رقابت های فوتبال قهرمانی باشگاه های بلژیک. (Zuma)

مسابقات اسکی سرعت قهرمانی زنان جهان در آسپن کلرادو. در این رقابت ها ورزشکاری از کشور اتریش به قهرمانی رسید. (Getty)