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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۹:۲۹

برگزیده عکس های خبری ۱۱ آذر ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۱۱ آذر ۹۳

سوژه های خبری امروز را با تصاویری از روز جهانی ایدز و اعتراضات در آمریکا و هنگ کنگ آغاز می کنیم و پس از دیدن چند تصویر زیبا از دنیای حیوانات، با تصاویر ورزشی به پایان می بریم.

11 آذر

گروهی از زنان و کودکان نپالی در مرکز نگهداری از افراد آلوده به ویروس اچ آی وی در شهر کاتماندو، به مناسبت روز جهانی ایدز شمع روشن کرده اند. (EPA)

11 آذر

گروهی از شهروندان آمرکیایی در اعتراض به حکم هیئت منصفه دادگاه شهر فرگوسن در مورد تبرئه پلیس متهم به قتل یک نوجوان سیاه پوست، در ساختمان مقابل وزارت دادگستری در واشنگتن، کف خیابان دراز کشیده اند. (USA TODAY)

11 آذر

برخورد خشونت بار پلیس هنگ کنگ با معترضان دموکراسی خواه در خارج از ساختمان دولت. (Reuters)

11 آذر

آتش نشانان در تلاش برای مهار آتش سوزی در یک بازار مواد شیمیایی در استان ژجیانگ چین هستند. ۳ نفر در اثر این حادثه زخمی شدند. (China Daily)

11 آذر

یک سرباز اسرائیلی در کرانه باختری، در حال شلیک گاز اشک آور به سمت معترضان فلسطینی است. (EPA)

11 آذر

کارکنان یک معدن زغال سنگ در منطقه دونتسک اوکراین در حال تحویل شیفت خود هستند. (AFP)

11 آذر

یک متخصص حیوانات مشغول غذا دادن به یک «شوگر گلایدر» تازه متولد شده در بیمارستان حیوانات در کوئینزلند استرالیاست. (REX)

11 آذر

میمون های ماکاکو در یک چشمه آب گرم در هوکایدوی ژاپن مشغول آب تنی هستند. (Getty)

11 آذر

یکی از شرکت کنندگان در مسابقه «Color Run» دوبی حسابی رنگی شده است. در این مسابقه شرکت کنندگان به سمت یکدیگر پودرهای رنگی پرتاب می کنند. (Getty)

11 آذر

جدال هوایی بازیکنان دو تیم اندرلخت و کلاب براگ بر سر تصاحب توپ در جریان رقابت های فوتبال قهرمانی باشگاه های بلژیک. (Zuma)

11 آذر

مسابقات اسکی سرعت قهرمانی زنان جهان در آسپن کلرادو. در این رقابت ها ورزشکاری از کشور اتریش به قهرمانی رسید. (Getty)

 

کد مطلب 2434079

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