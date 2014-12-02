اقتصاد دنیا در 24 ساعت گذشته/ قیمت نفت به زیر 68 دلار سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : بعد از تصمیم اوپک مبنی بر حفظ سقف تولید خود، قیمت نفت دریای برنت در روز گذشته به پایین ترین حد خود در 5 سال اخیر، یعنی به کمتر از 68 دلار در هر بشکه رسید.

سی ان بی سی : هند در حال فاصله گرفتن از اقتصاد سرمایه داری که بر پایه پرداخت حقوق ناچیز به فقرا و دستیابی به ثروت کلان برای اغنیا بود، است.

بی بی سی : رشد اقتصادی فیلیپین در سه ماه سوم سال‌جاری میلادی به دلیل رشد ضعیف تمامی بخش‌های اقتصادی این کشور ، به شدت "کند" گزارش شد.

ایی یو بیزنس : رومانی با صندق بین المللی پول بر سر بودجه سال 2015 میلادی با چالش روبرو شد، این در حالی است که این کشور به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی است.

راشاتودی : مسئله بیگاری کشیدن و رفتار برده وارداشتن امارات متحده عربی با کارگران مهاجر بار دیگر سازمان ملل را مجبور به بررسی شرایط کار در این کشور کرد.

بلومبرگ : بعد از تصمیم اوپک مبنی بر حفظ سقف تولید، شاخص سهام بورس عربستان تنزل کرد و در وضعیت کسادی قرار گرفت.

خبرگزاری فرانسه : بزرگترین بانک دولتی هند قصد دارد صندوق سهام اسلامی تاسیس کند که هدف از آن، جذب سرمایه گذاری از 170 میلیون مسلمان هندی است.

فایننشال تریبون : برزیل در سال‌های آتی قصد دارد بدهی خود را کاهش دهد تا اعتماد سرمایه گذار بالا رود و همچنین سیاست فقرزدایی را هم اجرا کند تا به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند.

گلف نیوز : امارات متحده عربی گزارش رسانه های این کشور مبنی بر احتمال تداوم تثبیت بین درهم و دلار آمریکا را رد کرد.

فایننشال تریبون : "بریتیش پترولیوم " به پروژه " ترنس آنتولین" که خط لوله گاز بین مرز ترکیه و یونان است، ملحق می شود و قرار است به ترکیه و اروپا گازرسانی شود و برآورد هزینه این پروژه بین 10 تا 11 میلیارد دلار است.

رویترز : پایین آمدن شاخص سهام در منطقه خلیج فارس نشان دهنده ترس و وحشت زدگی سرمایه گذاران از آینده نفت 70 دلاری در سال آتی میلادی است.