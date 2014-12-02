کولاک در محورهای مواصلاتی زنجان حاکم است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه بارش برف از دیشب در زنجان شروع شده کولاک در محورهای زنجان به طارم (گردنه خانچای)، زنجان به دندی (گردنه قلی کندی) و تهم به چورزق حاکم است.

وی اظهار داشت: با توجه به وجود کولاک در برخی از محورها و بارش برف سطح جاده ها خیس و لغزنده است و تردد در این محورها با استفاده از زنجیر چرخ الزامی است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: تاکنون خوشبختانه با توجه به مه آلوده و لغزنده بودن جاده ها مشکل خاصی به وجود نیامده است.

خوشکام تاکید کرد: به علت عدم دید کافی بهتر است رانندگان برای حفظ جان خود و دیگران با سرعت مطمئنه حرکت کنند و به خاطر لغزندگی سطح جاده ها به نکات ایمنی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه جدی تری بکنند.

وی در ادامه افزود: رانندگان با توجه به قرار گرفتن در روزهای بارش به تجهیزات ایمنی مجهز باشند چرا که با امکانات و تجهیزات ایمن سفر کردن سلامتی خود و دیگران را تضمین می کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: رانندگان می توانند با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 از وضعیت راه های استان زنجان با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای

141 از وضعیت محورهای استان باخبر شوند و بعد اقدام به سفر کنند.

خوشکام گفت: بانوان باردار تا حد امکان در فصل سرما اقدام به مسافرت نکنند.

بارش برف در زنجان تدوام دارد

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به اینکه بارش برف از دیشب در استان شروع شده و فعلا در استان مهمان است.

احد یاغموری یاد آورشد: به تبع این سامانه بارشی از فردا بعد از ظهر بارش برف در استان شدید خواهد شد.