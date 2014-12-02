چهار اکیپ بازرسی بر روی نانوایان شهرکرد نظارت می کنند

سید نعیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهار اکیپ فعال بازرسی بر روی نانوایان شهرکرد ازامروز سه شنبه برای انجام مطلوب مصوبه دولت نظارت می کنند، ادامه داد: با برسی های انجام شده حدود ۲۸.۵ افزایش قیمت نان را در سطح استان داریم که این افزایش قیمت بتواند بخشی از هزینه های نانوایان و کارخانه های نان و آرد را پوشش دهد.

وی بیان کرد: نظارت ها بر روی نانوایی ها سطح شهرستانها توسط بازرسان سازمان صنعت و معدن و تجات استان چهارمحال و بختیاری از امروز سه شنبه آغاز می شود و تا انجام دقیق مصوبه دولت ادامه دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بازرسان بر روی تمام نانوایان نظارت می کنند و در سطح شهرستانها نظارت ها با همکاری فرمانداری ها انجام می شود.

وی یادآور شد: در بازرسی نانوایی ها وزن چانه ها، قیمت نان و کیفیت توسط بازرسان کنترل می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تخلف نانوایان، ادامه داد: مردم باید در این خصوص کمک کنند و ما نمی توانیم هر لحظه یک بازرس در یک نانوایی بگذاریم بلکه بازرسی ها به صورت سر زده اتفاق می افتد و مردم باید در صورت مشاهده هر گونه تخلف مانند عدم رعایت بهداشت، کم فروشی، تقلب و... به سازمان صنعت و معدن و تجارت اطلاع رسانی کنند.