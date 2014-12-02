سرهنگ صمد اسفندیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور، اظهار داشت: در حال حاضر محور اسالم ـ خلخال و گردنه حیران در گیلان، محور بانه ـ سقز در کردستان و اکثر محورها در اردبیل و آذربایجان شرقی با بارش برف گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین محورهای تکاب ـ شاهین‌دژ، سردشت ـ پیرانشهر، ارومیه ـ خوی و ارومیه ـ سلماس در آذربایجان غربی با بارش برف همراه است. همچنین اکثر محورها در گیلان، محور رامسر در مازندران و محور مریوان ـ سنندج در کردستان نیز با بارش باران اعلام شده است.

جانشین فرمانده پلیس راه با تاکید بر اینکه تردد در محورهای برف‌گیر فقط با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است، افزود: ماموران پلیس راه در صورت مشاهده عدم استفاده از زنجیر چرخ، از تردد خودروها جلوگیری می‌کنند.

اسفندیاری در رابطه با انسداد راه‌ها به دلیل بارش برف و کولاک، گفت: محور شمشک ـ دیزین و پونل ـ خلخال همچنان تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان می‌توانند از مسیرهای جایگزین جهت تردد استفاده کنند.

وی در رابطه با تمهیدات ترافیکی آخر هفته، توضیح داد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 24 روز جمعه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع و از ساعت 17 تا 24 همان روز از 15 کیلومتری مرزن‌آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

جانشین فرمانده پلیس راه اضافه کرد: تردد موتورسیکلت نیز از ساعت 12 فردا تا ساعت 24 روز جمعه از محورهای کرج ـ چالوس، قزوین ـ رشت، تهران ـ سمنان، سمنان ـ مشهد، هراز و فیروزکوه ممنوع است.

اسفندیاری با اشاره به اینکه تردد انواع تریلر و کامیون همچنین کامیونت از محورهای کرج ـ چالوس همچنان ممنوع است، افزود: تردد این وسایل نقلیه به جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 6 تا 24 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از محور هراز نیز ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه هموطنان می‌توانند از وضعیت جوی راه‌های کشور از طریق تماس با تلفن (120) و (88255555) اطلاع یابند، خاطر نشان کرد: تردد همه تریلرها به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 تا 24 روز جمعه از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.