مشکل دو سوم جوانان مسئله ازدواج است/ ازدواج دیرهنگام عامل افزایش طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی دوشنبه شب در جمع مردم بیرجند اظهارکرد: باید زمینه ازدواج آسان را برای جوانان فراهم کنیم چرا که اگر این اقدام صورت نگیرد با وجود ماهواره خطرات زیادی مورد توجه خانواده ها و مسئولین است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: ارتقای مدرک و سن پایین از جمله بهانه های غیرمنطقی والدین برای به تاخیر انداختن ازدواج جوانان است.

وی تاکید کرد: بنده با ازدواج دانشجویی مخالفم و معتقدم که باید ازدواج دبیرستانی را راه اندازی کنیم چرا که با راه اندازی این نوع ازدواج از بسیاری از آسیب های جامعه در امان خواهیم بود.

حجت الاسلام قرائتی با انتقاد از افزایش سن ازدواج در کشور، افزود: با بررسی مسائل روان شناسی و جامعه شناسی ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بر ازدواج زودهنگام جوانان تاکید کرد و افزود: یکی از دلایل افزایش طلاق، دیر ازدواج کردن جوانان است.

قرآن را محور فعالیت های روزمره خود قرار دهیم

رئیس ستاد اقامه نماز کشور از وجود فرزند به عنوان عامل تحکیم خانواده نام برد و گفت: عده ای می گویند بچه دار نمی شویم تا راحت زندگی کنیم در صورتی که فرزند عامل تحکیم خانواده است.

وی از وضعیت نمازخوانی در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه وضع نماز در کشور خوب نیست که باید در این زمینه اقدام جدی بدون ابلاغ بخش نامه ای صورت گیرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور اظهارکرد: قرآن کتابی است که هر خط و ورقش پر از نکته های پند آموز و جامعه پسند و رفع کننده نیازهای بشری است.

وی با بیان اینکه همه سئوالات زندگی را باید از طریق قرآن رفع و رجوع کنیم، افزود: باید قرآن را محور فعالیتها و زندگی روزمره خود قرار دهیم.

حجت الاسلام قرائتی در ادامه به تفسیر اذان و معنای «الله اکبر» پرداخت و افزود: قطعا هیچ چیز در دنیا بدون خواست و اراده خداوند متعال صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه طبق اظهارات رئیس جمهور در چند سال آینده چند میلیون فوق لیسانس بیکار در جامعه وجود خواهد داشت، تصریح کرد: جوانان در کنار کسب مدرک یک هنر نیز فراگیرند.