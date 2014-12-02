کاهش تصادف اتوبوس ها/ تقویت تیم های گشتی پلیس راه

سرهنگ محمد حسین حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماموریت پلیس راه ارتقای ایمنی عبور و مرور در سطح جاده ها و کاهش تصادفات است گفت: درصدد هستیم که از طریق افزایش تعاملات بین بخشی با سازمان های مسئول در امر کاهش ترافیک بیشتر از گذشته به ارتقای ایمنی در سطح جاده ها توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: با افزایش تعامل و همپوشانی بین بخشی ظرفیت سازمان ها را بیشتر از گذشته در جهت کاهش تصادفات به کار گرفته و نسبت به این ماموریت اقدام می کنیم.

فرمانده پلیس راه اولویت نخست این پلیس را موضوع حمل و نقل مسافر و بار عنوان کرد و گفت: از آنجایی که تردد در کشور ما زمین پایه است و 90 درصد جا به جایی بار و مسافر از طریق جاده ها انجام می گیرد لذا پلیس استفاده از تکنولوژی روز و کارآمد را جهت کنترل و برخورد با تخلفات رانندگی به ویژه تخلفات حادثه ساز در نظر گرفته است.

سرهنگ حمیدی با تاکید بر اینکه باید موضوع پیشگیری از تصادفات را مورد توجه قرار داد اضافه کرد: این موضوع در دستور کار مدیران در پلیس راه قرار گرفته و درصدد هستیم که با استفاده از تمام ابزار قانونی این ماموریت خود را انجام دهیم.

وی از کاهش تصادفات ناوگان حمل و نقل مسافر از ابتدای سال جاری در جاده های کشور خبر داد و گفت: یکی از علل اصلی کاهش تصادفات راه اندازی سامانه های ارتباط با مردم بوده است و ان شاء الله با بهره گیری از سامانه های جدید علاوه بر حفظ این ارتباط شاهد نظارت بیشتر بر ناوگان حمل و نقل عمومی و بار در جاده ها خواهیم بود.

فرمانده پلیس راه عدم توجه به جلو به دلیل استفاده از تلفن همراه را بیشترین علت تصادفات اتوبوس ها اعلام کرد و افزود: مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی با مشاهده این تخلف می تواند جهت اعمال قانون راننده به صورت ارسال پیامک با سامانه 110120 که ساز و کار استفاده از آن از طریق اطلاعیه و بنرهایی در اتوبوس ها نصب شده است استفاده کنند.

سرهنگ حمیدی با بیان اینکه تیم های کشتی پلیس راه به مناسبت های مختلف در سطح جاده تقویت می شوند خاطرنشان کرد: ماموران ما سعی می کنند به صورت 24 ساعته بر تمامی جاده های کشور و تخلف رانندگان نظارت داشته باشند.