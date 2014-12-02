انتشار كتاب «دموكراسی قدسی» در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، اين كتاب كه با ترجمه حيدر نجف توسط موسسه پژوهشی «معهد المعارف الحکمیة للدراسات الدینیة والفلسفیة» و با همكاري پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در لبنان منتشر شده، در تیراژ هزار نسخه در کشورهای عربی به خصوص لبنان توزیع می‌شود.

با توجه به رونق مباحث مربوط به مردم‌سالاری دینی در کشورهای عربی و نیز نیاز مبرم به استقرار نظام سیاسی مبتنی بر اسلام در کشورهای اسلامی پیش‌بینی می‌شود این کتاب مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار گیرد.

گفتني است كتاب «دموكراسي قدسي» در چهارده فصل و 264 صفحه در حوزه اندیشه سیاسی اسلام به بررسی مبانی فلسفی و کلامی نسبت دین و دموکراسی می‌پردازد.