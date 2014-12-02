هیچ زمانی مانند امروز دنیا تشنه اسلام نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی دوشنبه شب در دیدار با روحانیون و طلاب خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت وقت سحر، گفت: خداوند به همه زمان ها در قرآن یکبار قسم خورده که به زمان سحر سه بار قسم خورده است که این نشان از اهمیت این وادی از زمان است.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه باید از همه زمان ها نهایت استفاده را داشته باشیم، افزود:از دست دادن زمان خسارت واقعی و بزرگی به انسان است.
وی با اشاره به دقت در جلوگیری از اتلاف عمر تصریح کرد: ابر، باد و مه و خورشید و هستی همه برای ماست پس نباید لحظات عمر خود را تلف كنیم بلکه باید به جای تماشای ورزش، ورزش كنیم.
حجت الاسلام قرائتی به روحانیون جوان توصیه کرد: روحانیون تا می توانند در قرآن تدبر و با مطالعه گنجینه معلومات خود را افزایش دهند چرا که امکانات رشد برای شما فراهم است و تنها به درس حوزه قناعت نكنند.
به بهانه علمی صحبت کردن از اصل قرآن و پیامهای آن دور ماندهایم
وی با تاکید بر تدبر در معانی و مفاهیم قرآن کریم تصریح کرد: متاسفانه به بهانه علمی صحبت کردن و پژوهش از اصل قرآن و پیامهای آن دور ماندهایم.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به درسهایی از قرآن تصریح کرد: رمز اینکه قرآن مهجور مانده این است که ما درگیر اصطلاحات شده ایم.
وی ادامه داد: نصف درسهای حوزه و دانشگاه که امروز طلبهها و دانشجویان میخوانند نه تنها واجب نیست بلکه مستحب هم نیست و به درد نمیخورد.
حجت الاسلام قرائتی عنوان کرد: اگر میخواهید عمرتان با برکت باشد اصطلاحات را دور بریزید و ببینید قرآن چه میگوید.
وی تاکید کرد: طلاب باید توجه خاصی به قرآن و نهج البلاغه و تفسیر آنها داشته باشند چرا که هیچ زمانی به اندازه اکنون مردم تشنه و مشتاق اسلام نبوده اند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور تاكید كرد: اگر تواضعتان نسبت به پدر و مادر بیشتر شد و حضورتان در مسجد و ادب و احترامتان نسبت به استاد افزایش یافت، بدانید علمی كه آموختید مفید است.
وی در پایان با اشاره به اسرار نماز گفت: نماز یك هدیه آسمانی و معجزه است و هیچ كمالی نیست مگر در نماز جاسازی شده باشد.
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