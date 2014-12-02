به گزارش خبرنگار مهر، آزادآور رییس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ در تجلیل از مقام هنری زنده یاد رحمان مرادی گفت: رحمان یک خصوصیت بسیار ویژه داشت اینکه بدون هیچ هیاهو و تبلیغاتی در دل همه جای خود را باز کرد و به نظر من این یک هنر است که بتوانیم بدون هیاهو کار کنیم و اینچنین در دل همه افراد جا باز کنیم.

وی افزود: من این افتخار را داشتم که در چند ساله اخیر با رحمان مرادی و پدر بزرگوارش استاد فرمان مرادی رفت و آمد داشته باشم. او به معنا و مفهوم واقعی کلمه یک هنرمند شایسته عرصه موسیقی ایرانی بود که از همان دوران نوجوانی نیز رگه هایی از علاقه به موسیقی ایرانی و سازسازی را در درون خود می گنجاند. او در هر کلاسی که شرکت می کرد بعد از مدتی تبدیل به دستیار استاد آن کلاس می شد و به همه درس می داد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: امیدوارم تمامی دانشجویان و شاگردان این هنرمند خصوصیات اخلاقی و هنری این استاد موسیقی ایران را فراموشی نکنند چراکه معتقدم او جزو آدم ترین آدم ها بود.

ظریف از دوستان و شاگردان زنده یاد رحمان مرادی نیز در این مراسم گفت: بیش از ۱۲ سال پیش بود که با حضور در منزل استاد فرمان مرادی با فرزندش رحمان مرادی آشنا شدم و از همان جلسه اول بود که عاشق هنرمندی و نوازندگی وی شدم و این رفاقت و آشنایی تا آخرین لحظات مرگ او با من همراه بود و هیچ وقت یادم نمی رود که در این یک سال گذشته دوست داشت سلامتی اش را به دست بیاورد و به قله دماوند صعود کند.

این هنرمند جوان گفت: به نظر من هم اکنون رحمان مرادی در مرتفع ترین قله جهان ایستاده است که از این پس باید قدر او و دیگر هنرمندان عرصه موسیقی را بیشتر بدانیم.

داریوش پیرنیاکان هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی نیز در این مراسم با تسلیت درگذشت رحمان مرادی تصریح کرد: برای من بسیار سخت است که در مورد شاگردم صحبت کنم. رحمان مرادی سالیان متمادی شاگردم بود و می توانم بگویم او یکی از بهترین و با استعدادترین شاگردان من در این سال ها لقب گرفته بود. او غیر از ساز زدن و تبحر در عرصه نوازندگی از همان دوران نوجوانی تا به امروز یک انسان واقعی بود که هیچگاه خنده از لبانش محو نشد و من یک بار ندیدم که او از کسی یا چیزی آزرده خاطر باشد.

پیرنیاکان ادامه داد: او نه تنها در زمینه موسیقی بلکه در رشته تخصصی خود شیمی نیز جوان بسیار فعالی بود. به نظر من ما وقتی در این مجالس دور همدیگر جمع می شویم باید به این نکته برسیم که همدلی از هم زبانی بهتر است. پس بیایید با هم باشیم و در راهی که آرمان ماست بتوانیم بهترین کارها را انجام دهیم.

این نوازنده پیشکسوت تار بیان کرد: همدلی و دوست داشتن است که به ما اجازه نمی دهد سیم های سازهای زندگی مان ناکوک باشد ما باید سعی کنیم که نت هایمان در زندگی با هم کوک باشد.

وی تاکید کرد: رحمان مرادی جوانی بود که بدون ذره ای حب و بغض کار می کرد و به نظر من چنین رفتارهایی باید برای ما پیشکسوتان هم درس باشد که با هم همدل و مهربان باشیم با اینکه اصلا انتظار شنیدن خبر مرگ رحمان مرادی را نداشتم اما امیدوارم جوانان ما همدل و هم زبان از این پس در اعتلای موسیقی بکوشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم نیز تعدادی از دانشجویان زنده یاد رحمان مرادی قطعاتی را اجرا کرد.

این در حالی است که پیکر این هنرمند فقید موسیقی ایران بعد از برگزاری مراسم تشییع در تالار وحدت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد.

داوود گنجه ای، بهرام جمالی، محمد سریر، حمیدرضا نوربخش، حمیدرضا عاطفی، شهرام صارمی از جمله هنرمندانی بودند که در مراسم تشییع پیکر زنده یاد رحمان مرادی حضور داشتند.