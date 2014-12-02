مسلمانان انگلیس بیش از هر گروه اقلیت دیگری قربانی تبعیض شغلی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اینترنشنال بیزنس تایمز، نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که مسلمانان انگلیسی دشوارتر از هر گروه اقلیت دیگری در این کشور، موفق به یافتن یک شغل مطمئن یا دستیابی به مناسب مدیریتی می شوند.

دکتر نبیل الخطاب، از دانشگاه بریستول و پروفسور رون جانستون، با استفاده از آمارهای اداره ملی آمار انگلیس دریافته اند که امروزه در انگلیس، مذهب، بیش از رنگ پوست، عامل رفتارهای تبعیض آلود است.

دکتر خطاب گفت، یافته های این تحقیق نشان می دهد که «به دلیل افزایش اسلام هراسی و دشمنی نسبت به مسلمانان، آنها احتمالا در پایین ترین رده نظام نژادی-فرهنگی انگلیس قرار دارند.»

وی افزود: «مسلمانان غیروفادار تلقی می شوند و به جای اینکه صرفا یک اقلیت محروم محسوب شوند، یک تهدید به حساب می آیند. در این وضعیت، بسیاری از کارفرمایان تمایلی به از استخدام مسلمانان لایق نخواهند داشت، به خصوص اگر آنها با اعضای سایر گروه های اقلیت جویای کار در مقام مقایسه قرار بگیرند.»

یک مقایسه مشابه در مورد زنان مسلمان نشان می دهد که ۶۵ درصد مسلمانان پاکستانی تبار، ۵۵ درصد مسلمانان هندی تبار و ۵۱ درصد مسلمانان بنگلادشی در مقایسه با مسلمانان مسیحی همسن و سال خود، شانس کمتری برای استخدام شدن دارند.

اما در مقابل، یهودیان انگلیسی از شانس بالاتری در مقایسه با مسیحیان برای استخدام شدن برخوردارند.

این محققان به این نتیجه رسیده اند که در بین ۱۴ گروه اقلیت نژادی و مذهبی در انگلیس، مسلمانان بیش از همه برای یافتن شغلی مطمئن با دشواری مواجه هستند.

خطاب اضافه کرد: «اگر این وضعیت ادامه یابد، می تواند تاثیرات بلندمدتی بر یکپارچگی جامعه چند نژاد و چند فرهنگی انگلیس بگذارد. محروم شدن افراد لایق و شایسته مسلمان و سیاه پوست (از فرصت های برابر) می تواند تمایل آنها برای جذب در جامعه بزرگ انگلیس را تضعیف نماید.»