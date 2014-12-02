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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

«کتابشناسی عرفان اسلامی» آماده چاپ و انتشار است

«کتابشناسی عرفان اسلامی» آماده چاپ و انتشار است

حجت الاسلام و المسلمین فصیحی کارشناس پژوهش مرکز اخلاق و تربیت از انتشار کتاب «کتابشناسی عرفان اسلامی» در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین فصیحی کارشناس پژوهش مرکز اخلاق و تربیت با اعلام خبر انتشار کتاب «کتابشناسی عرفان اسلامی» در آینده، اظهار داشت: این کتاب به قلم محقق ارجمند سیدرضا باقریان موحد از محققان مرکز اخلاق و تربیت، نگارش یافته است.

وی ادامه داد: کتابشناسی تحلیلی و توصیفی دقیق به منظور ایجاد زمینه ها و بسترهای تحقیق اگر چه خود به عنوان یک کار تحقیقی تلقی نمی شود اما جایگاه آن در ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و همچنین سرعت به انجام رسیدن تحقیق امری روشن است. این مهم امروزه با نگاه به انواع نرم افزارهای تحقیقی و خدمات پژوهشی کاملاً برجسته و نمایان است.

حجت الاسلام فصیحی اضافه کرد: این اثر بررسی توصیفی بیش از چهارصد اثر عرفانی و اخلاقی  است که به همت باقریان و همکاری دفتر پژوهش مرکز اخلاق و تربیت خدمتی درخور به محققان عرصه عرفان و معنویت است و به علاقه مندان و دغدغه مندان  این عرصه مهم تقدیم می شود.

کد مطلب 2434189

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