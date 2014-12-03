دکتر علی خاكي صديق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال‌هاي اخير نسبت به ارتقاي كيفيت دوره‌هاي كارشناسي دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی كم توجهي شده و برهمین اساس دانشگاه برنامه هایی را برای این مقطع در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: برای تجهيز آزمايشگاه‌هاي آموزشی دوره كارشناسي در سال جاری بودجه ای حدود 700 میلیون تومان هزینه شده است و این روند بازسازی و تجهیز آزمایشگاه های آموزشی برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی همچنین به بازنگری سرفصل دروس کارشناسی اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای کیفیت دوره های کارشناسی بازنگری دروس مقطع کارشناسی دانشگاه در دستور کار قرار دارد.

وي همچنين به ارتقاي شاخص‌هاي كمي آموزش عالي در این دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در اين راستا توجه زیادی به شاخص‌هايي چون تعداد مقالات، نسبت استاد به دانشجو و تعداد دانش‌يارها و استادان شده است.