كاهش سن سكته های قلبی و مغزی در ايران/ شایعترین عامل معلولیت افراد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا قینی در آستانه برگزاري روز ملی آترواسکلروز با اعلام اینکه طبق آمار جهانی به ازای هر 100 هزار نفر حدود 50 تا 100 نفر دچار سکته مغزی می شوند، گفت: از آنجا كه سکته های قلبی و مغزی به دنبال گرفتگی عروق ایجاد می شوند، از این رو در یک خانواده قرار می گیرند و بیماری آترواسکلروز یا تصلب شرائین اینجا معنا می گیرد.

وی با اشاره به اینکه آترواسکلروز نقطه نهایی سکته مغزی و قلبی است، تصریح کرد: یعنی آترواسکلروز از 20 تا 25 سال قبل ایجاد می شود و عواملی نظیر فشارخون بالا، قندخون و چربی خون بالا و سیگار زمینه ساز و فاکتورهای خطر سازش محسوب می شوند.

این متخصص مغز و اعصاب افزود: در زمينه آمار سکته های مغزی مطالعه خیلی دقیقی مبنی بر استانداردهای بین المللی در كشور انجام نگرفته اما به نظر می آید آمار جهانی درباره ايران هم صادق است.

وی خاطرنشان کرد: حال آن که تصوری داریم که شاید با آمار جهانی تفاوت داشته باشد و آن سن بروز سکته های قلبی و مغزی در ایران است که متأسفانه از سطح جهانی پایین تر است و این امر نگران کننده است.

قینی، سکته های مغزی را شایعترین عامل معلولیت افراد در سطح جهان دانست و گفت: شاید از این رو نیاز داریم تا برنامه هایی از طرف سیستم های بهداشتی طراحي واجراكنيم که افراد در سنین پائین تر از 25 تا 30 سالگی به صورت مرتب فشار خون و چربی خون شان را بررسي کنند تا در نهایت با تشخیص علائم خطر بتوانیم بگوئیم که از سکته های قلبی و مغزی پیشگیری کرده ایم.

این نورولوژیست با اشاره به اهمیت برگزاری همایش آترواسکلروز اظهار داشت: در چنین همایش هایی میان متخصصین در رشته های مختلف تبادل نظرهاي مهمي اتفاق می افتد و این مشکل ما را که گاهی از اوقات میان پزشکان قلب و مغز و اعصاب زمینه ایجاد چنین تبادل نظری رخ نمی دهد نیز حل می کند.

وی تأکید کرد: در این همایش اطلاعات جدید و به روز آترواسکلروز نسبت به یک سال اخیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای نمونه قرار است چند نمونه از بیماران سکته های مغزی را به عنوان نمونه مطرح كنيم تا با همفکری همکاران به نحوه برخورد و درمان با این بیماران پرداخته شود.

قینی با اشاره به اهمیت آموزش مدون پزشکان خاطرنشان کرد: اگر پزشک بعد از اخذ مدرک فارغ التحصیلی اش تا 4 یا 5 سال هیچ مطلبی نخواند تمام اطلاعات پزشکی اش را از دست خواهد داد از این رو برگزاری چنین همایش هایی در تمام رشته های مختلف در به روز رسانی اطلاعات پزشکان مفید به شمار می رود.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران تأکید کرد: همچنین بايد توجه داشت همه پزشکان در مراکز دانشگاهی مشغول فعالیت نیستند، برخی ها هم در مراکز درمانی معمولی کار می کنند که باید ازطريق برگزاری چنین همایش هایی در جریان تازه های روز دنیا نیز قرار بگیرند.

همایش آترواسکلروز، روز جمعه 14 آذر ماه جاری در هتل آزادی پارسیان تهران و با همکاری انجمن های آترواسکلروز، قلب، سکته های مغزی و اینترونشنال کاردیولوژی، بخش قلب و عروق شرکت سانوفی و ده ها متخصص از سراسر کشور برگزارمي شود.