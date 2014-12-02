پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به ۶۶۶۰ معلول/ صدور پلاک ویژه خودرو

دکتر یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر به خدماتی که به معلولان ارائه می شود اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی در سال جاری با توجه به افزایش اعتبارات خود اقداماتی فراتر از سال های گذشته به معلولان ارائه می دهد به طوری که تعداد دریافت کنندگان خدمات توانبخشی طی ۶ ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵ هزار و ۵۰۰ دانشجو شهریه دریافت می کنند گفت: همچنین ۹ هزار و ۴۴۰ دانش آموز نیز کمک هزینه تحصیلی از سازمان بهزیستی دریافت می کنند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از مناسب سازی ۵۰۰ واحد مسکونی ویژه معلولان در سال جاری خبر داد و گفت: در ۶ ماهه امسال تعدادی واحد مسکونی برای استفاده معلولان مناسب سازی شده و در اختیار آنها قرار گرفته است.

به گفته سخنگویی همچنین طی این مدت دو هزار و ۶۱۰ معلول نیز پلاک ویژه تردد خودرو دریافت کردند که این اقدام برای اولین بار انجام شده است.

وی با اشاره به کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولان نیز گفت: یکی از برنامه های سازمان بهزیستی کمک به حضور معلولان برای تحصیل در اجتماع است و برهمین اساس در ۶ ماه امسال کمک هزینه تحصیلی به ۶ هزار و ۶۶۰ معلول پرداخت کرده است.

وی از پوشش ۸۰ درصدی حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون به ۱۲ هزار و ۵۰۰ معلول ضایعه نخاعی ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان به عنوان حق پرستاری اعطا می شود این درحالی است که سال گذشته ۹ هزار و ۱۴۰ معلول این کمک را دریافت کردند.