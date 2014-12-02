انتقاد از نبود سازمان مبارزه با سرطان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد سمیعی افزود: پیش از انقلاب اسلامی، سازمان مبارزه با سرطان زیر نظر وزیر بهداشت اداره می شد که پس از انقلاب در جهت کاهش حجم اداری دولت این سازمان منحل شد و فعالیت آن در زیر مجموعه اداره بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت که جزئی از آن اداره سرطان است، قرار گرفت.

وی ادامه داد: اداره سرطان وزارت بهداشت که هم اینک با چند نفر پرسنل اداره می شود، جوابگوی مسایل مربوط به پیشگیری و درمان سرطان نبوده، ضروری است، این نهاد در ابعاد وسیع تری و در قالب یک سازمان مستقل شکل گیرد.

دبیر علمی همایش سرطان و پیشگیری تصریح کرد: سازمان مبارزه با سرطان می بایست به مقوله سرطان در ابعاد علمی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رسیدگی کرده، حاصل فعالیت های خود را به مقامات و مسئولان مربوط برای تصمیم گیری منتقل کند.

وی با انتقاد از برپایی همایش های متعدد در حوزه های پزشکی به ویژه سرطان گفت: در طول یکسال در کشور 5 کنگره تنها در زمینه سرطان پستان برگزار می شود، این در حالیست که حجم پژوهش های ما در کشور با تعداد کنگره های برگزار شده همخوان نیست.

سمیعی با تاکید بر هدفمند شدن برپایی همایش های برگزار شده در حوزه سرطان افزود: در جامعه اروپا با وجود گسترده بودن حجم تحقیقات و پژوهش های مختلف در حوزه سرطان، تنها سالی 2 یا 3 کنفرانس بین المللی برگزار می شود و دانشگاه ها برای ارایه دستاوردهای علمی انجام شده به برگزاری جلسات کوچک علمی بسنده می کنند.

وی گفت: ضروری است، انجمن های علمی- پزشکی و مراکز علمی در زمینه بر پایی کنگره هایی با زمینه مشابه با یکدیگر مشارکت کنند.

سمیعی از برپایی "همایش سرطان و پیشگیری" که 6 و 7 بهمن ماه امسال در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود به عنوان یک همکاری مشترک میان موسسه تحقیقات و آموزش سرطان و انجمن علمی سرطان ایران نام برد که قرار است در آن مباحث مربوط به پیشگیری از سوی موسسه تحقیقات و آموزش سرطان و مباحث بالینی از جمله آخرین دستاورد های درمانی در حوزه پیشگیری و درمان سرطان از سوی انجمن سرطان ایران ارایه شود.

وی گفت: در این همایش مباحث مربوط به پیشگیری شامل رابطه سرطان با آلاینده های زیست محیطی؛ شیوه زندگی؛ تغذیه؛ باورهای نادرست عمومی و ترویج فرهنگ پیشگیری؛ نقش دارو و واکسن در پیشگیری و غربالگری و نیز تشخیص زودرس مطرح می شود.