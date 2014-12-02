اوضاع منطقه فشار زیادی را به امنیت لبنان وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، تمام سلام نخست وزیر لبنان در دیدار با شماری از مقامات بلژیک در بروکسل اظهار داشت: لبنان به دلیل چالش های فرا روی خود شرایط حساسی را می گذراند.

وی افزود: اوضاع بحرانی منطقه که فشار زیادی را به امنیت و ثبات لبنان وارد می کند از جمله این چالش ها به شمار می رود.

نخست وزیر لبنان خاطرنشان کرد: پرونده آوارگان سوری حاضر در لبنان که در پی بحران سوریه به وجود آمده است و تعداد آنها حدود یک میلیون و 500 هزار نفر است چالش امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای لبنان در پی داشته است.