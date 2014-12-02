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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

تمام سلام:

اوضاع منطقه فشار زیادی را به امنیت لبنان وارد کرده است

اوضاع منطقه فشار زیادی را به امنیت لبنان وارد کرده است

نخست وزیر لبنان اعلام کرد که اوضاع کنونی منطقه فشار زیادی را به امنیت این کشور وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، تمام سلام نخست وزیر لبنان در دیدار با شماری از مقامات بلژیک در بروکسل اظهار داشت: لبنان به دلیل چالش های فرا روی خود شرایط حساسی را می گذراند.

وی افزود: اوضاع بحرانی منطقه که فشار زیادی را به امنیت و ثبات لبنان وارد می کند از جمله این چالش ها به شمار می رود.

نخست وزیر لبنان خاطرنشان کرد: پرونده آوارگان سوری حاضر در لبنان که در پی بحران سوریه به وجود آمده است و تعداد آنها حدود یک میلیون و 500 هزار نفر است چالش امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای لبنان در پی داشته است.

کد مطلب 2434245

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