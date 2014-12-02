پرداخت عوارض نیم درصد شهرداری به توسعه کتابخانه ها کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ماهانه اعضاء انجمن کتابخانه های استان با استاندار قزوین صبح روز سه شنبه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

احمد دولتی در این نشست گفت: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی نیازمند حمایت استانداری و شهرداری هستیم و اگر نیم درصد عوارش ماده شش و ۱۷ به طور کامل و مستمر پرداخت شود قادر خواهیم بود بسیاری از مشکلات این بخش را برطرف کرده و طرح های توسعه را اجرا کنیم.

دولتی افزود: امسال در شورای شهر قزوین مصوب شد تا از محل نیم درصد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به کتابخانه ها داده شود که تاکنون ۱۲۹ میلیون تومان آن داده شده که امیدواریم مابقی مبلغ نیز پرداخت شود تا بتوانیم نسبت به تاسیس کتابخانه های جدید شهری و تامین کتب مورد نیاز مردم اقدام کنیم.

این مسئول بیان کرد: امسال دو باب کتابخانه در شریف آباد و نصرت آباد قزوین افتتاح شد و درصدیم در صورت تامین اعتبار دو باب کتابخانه نیز در روستاها آماده بهره برداری شود.

۲۷ کتابخانه با ۷۹۰ هزار جلد کتاب

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر ۲۷ باب کتابخانه در استان وجود دارد که در آنها ۷۹۰ هزار و ۵۴۵ نسخه کتاب وجود دارد و اگر اعتبارات لازم تامین شود تمامی شهرها را صاحب کتابخانه خواهیم کرد.

دولتی گفت: هر جا شهرداری ها نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کرده اند توانسته ایم در راستای تاسیس کتابخانه ها سریعتر و بهتر عمل کنیم و با حمایت

خیرین امیدواریم کارها شتاب بیشتری گیرد.

وی اظهارامیدواری کرد با اجرای ماده شش، هفت و ۱۷ از سوی شهرداری ها گام ارزشمندی برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه در استان برداشته شود.