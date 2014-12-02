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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال؛

یوسف‌وند امتیازآورترین بازیکن/ زنگنه 15ر یباند داشت

یوسف‌وند امتیازآورترین بازیکن/ زنگنه 15ر یباند داشت

در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال بازیکن تیم فولاد هفت الماس قزوین امتیازآورترین بازیکن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال در حالی برگزار شد که محمد یوسف‌وند بازیکن تیم فولاد هفت الماس قزوین در بازی برابر ثامن مشهد 32 امتیاز کسب کرد تا لقب امتیازآورترین بازیکن هفته را به خود اختصاص بدهد. بعد از وی علی جمشیدی از ثامن و حامد حسین‌زاده از دانشگاه آزاد هر کدام با کسب 23 امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین آرمان زنگنه بازیکن ملی‌پوش تیم مهرام در جدال حساس مقابل دانشگاه آزاد 15 ریباند داشت که از این حیث وی را در رده نخست بهترین ریباندرهای هفته قرار داده است. نیما بخشی و علی جمشیدی هر دو از تیم ثامن به ترتیب با 12 و 11 ریباند در رده‌های بعدی ایستادند.

نتایج کامل دیدارهای هفته هفتم به شرح زیر است:

* مهرام 70 - دانشگاه آزاد 77
* پتروشیمی ماهشر 51 - پمینا اصفهان 62
* ثامن مشهد 79 - فولاد هفت الماس قزوین 87
* پتروشیمی بندرامام 75 - نفت آبادان 49

کد مطلب 2434271

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