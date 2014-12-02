به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی پیش از ظهر سهشنبه در شانزدهمین همایش صنایع دریایی که در سالن شهید آوینی بندرعباس در حال برگزاری است، با بیان اینکه ۳۶ سال از عمر انقلاب اسلامی میگذرد، همچنان شاهد عدم توسعه یافتگی در سواحل جنوبی کشور هستیم، گفت: پیروی از سیستمسازی قبل از انقلاب یکی از مهمترین دلایل عقب افتادگی صنایع حوزه دریا است.
وی عنوان کرد: اگر سال ۵۹ اعلام میکردیم که محرومیت در جنوب کشور وجود دارد، تنها جواب ما این بود که این عقبافتادگی مربوط به قبل از انقلاب است، اما با گذشت ۳۶ سال از عمر انقلاب، این عقبماندگی مقصرش عدم توجه به صنایع حوزه دریا است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: سیستمی که هماکنون در صنایع دریایی ما استقرار دارد و از آن پیروی میشود، مربوط به گذشته و دوران استعمار است و همین امر موجب شده تا ما شاهد توسعه و خلق فناوریهای نوین در این حوزه نباشیم.
سیستم های ساخته شده بعد از انقلاب منشا خلق تکنولوژی های جدید است
سردار فدوی ادامه داد: سیستمها و نظامهایی که بعد از انقلاب ساخته و از آن پیروی میشود، منشا خلق دستاوردها و تکنولوژیهای جدید است. از این رو میتوان پی برد که اگر به دنبال توسعه و پیشرفت در حوزه صنایع دریایی هستیم، باید سیستمهای استقرار یافته قبل از انقلاب را دچار تغییر و دگرگونی کنیم تا استعمارگران نتوانند دخالتی در توسعه کشور داشته باشند.
وی عنوان کرد: اگر به سیستمهای جدیدی که از زمان انقلاب راهاندازی شده است، نگاهی بیندازیم میبینیم که از دل این سیستمها، افرادی دلسوز با دستاوردهای دور از ذهن شکوفا شده اند، در حالی که در سازمانهایی که سیستمهای قدیمی همچنان وجود دارد، حرکتی نو و در راستای اهداف نظام شکل نمیگیرد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه در تشبیه سیستمهای قدیم و جدید، اظهار داشت: سیستمسازی مانند ریلگذاری است که این سیستمهای قدیمی در زمان استعمار و استعمارگری در ایران شکل گرفته و قطار این سازمانها بر روی همین ریلگذاری اشتباه حرکت میکند، ما امروز به آنجایی رسیدهایم که این توانایی را برای ریلگذاری جدید و تغییر در نظامسازیهای گذشته را داریم.
برای توسعه دریا محور نیازمند استفاده از تکنولوژی های روز و بومی شده هستیم
سردار فدوی گفت: برای آنکه توسعه ما، دریا محور باشد، نیازمند استفاده از تکنولوژیهای روز و بومی شده هستیم. اگر نگاهی بیندازیم میبینیم که صنعت کشتیسازی در بندرعباس همزمان با کشتیسازی هیوندای ژاپن در سال ۱۳۵۴ شکل گرفت اما در شرکت هیوندای، سالانه شاهد ساخت انواع کشتیها هستیم ولی در کشتیسازی بندرعباس به خاطر سیاستگذاری غلط و سیستمهای مانده قبل از انقلاب، همچنان در آرزوی ساخت کشتی هستیم.
وی در پایان عنوان کرد: در بعضی از مواقع منافع حقیرانه برخی باعث شده ما به سراغ توانمندیهایمان نرویم که این افراد را میتوان در صنایع دریایی هم مشاهده کرد.
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