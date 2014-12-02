مهارت آموزی کارتن خواب ها در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی گفت: با توجه به اینکه اغلب این افراد، شغلی ندارند و بیکار محسوب می شوند؛ با هماهنگی اداره فنی و حرفه ای منطقه، این دوره های آموزشی برگزار می شود.

وی با اشاره به طرح جمع آوری کارتن خواب ها افزود: بعد از جمع آوری این افراد و ارجاع به مدد سراها و گرمخانه ها، پزشک متخصص تمامی آنها را معاینه می کند و افراد بی جا و مکان نیز با تشکیل پرونده و تزریق واکسن به گرمخانه ها یا مدد سراها فرستاده می شوند.

رضوانی با اشاره به مشارکت شهروندان در اجرای این طرح اظهار داشت: از اهالی منطقه خواستارم در صورت مشاهده کارتن خواب ها با شماره های 137 و 1888 تماس حاصل نمایند یا مشکل را با رابطان محلی در سراهای محلات در میان بگذارند.

وی به نگهداری 500 تن از افراد بی سرپرست در گرمخانه منطقه هشت، اشاره کرد و افزود: ساعت کار این گرمخانه هاا7شب تا 7 صبح است و افرادی که جایی برای خواب ندارند، می توانند به صورت خود معرف به گرمخانه ها مراجعه کنند.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8،گفت: تعداد جمعیت مراجعه کننده شناور است اما در هفته 500 نفر از خدمات گرمخانه استفاده می کنند.