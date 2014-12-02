به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح سه شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان اعتیاد را تهدیدی بزرگ برای جامعه دانست و گفت: باید در زمینه پیشگیری از اعتیاد اقدامات جدی تری صورت گیرد.

وی با اذعان به این نکته که اعتیاد تنها مختص به ایران نیست، افزود: قرار گیری افغانستان در همسایگی ایران سبب شده که سوداگران مرگ از طریق مسیر کشور ما اقدام به قاچاق مواد افیونی کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای مبارزه با مواد مخدر اذعان داشت: شهدای بسیاری نثار شده تا استان کرمان به منطقه ای ناامن برای قاچاقچیان تبدیل شود.

وی بر لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص مضرات استفاده از مواد مخدر تاکید و تصریح کرد: اعتیاد زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی متعددی بوده و باید از آن پیشگیری شود.

موحد آلوده کردن جوانان به مواد مخدر را توطئه دشمنان دانست و گفت: در پشت این معضل اجتماعی استراتژی پیچیده ای وجود دارد که باید با بررسی و دقت برای مقابله با آن برنامه ریزی و اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه اجرایی کردن برنامه ها، افزود: برای مقابله با مواد مخدر مشکل راهکار و سند وجود ندارد.

وی به سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد اشاره کرد و اذعان داشت: در این سند به بررسی نقاط قوت و ضعف پرداخته و ۹ برنامه ملی گنجانده شده است.

این مسئول یادآور شد: باید این سند به طور جدی از سوی دستگاه های مرتبط با پیشگری و درمان اعتیاد اجرا شود.