برگزار ی همایش ملی کارآفرینی در همدان / فعالیت ۴ مرکز مشاوره کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقلامی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همایش ملی کارآفرینی روزهای ۱۳ و ۱۴ آذر ماه در همدان برگزار می شود.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه یکی از راههای ایجاد اشتغال پایدار تشکیل و حمایت از واحدهای تولیدی و جذب سرمایه گذار در استان همدان است، عنوان داشت: در همایش سرمایه گذاری اداره کل تعاون نیز تفاهم نامه هایی را با اقلیم کردستان منعقد کرد.

اقلامی باتاکید بر اینکه همایش کار آفرینی در راستا و ادامه همایش سرمایه گذاری برگزار می شود، ابراز داشت: افراد بسیاری از سراسر کشور در این همایش حضور دارند که شامل روسای کانون های کار آفرینی است که می توانند در استان همدان سرمایه گذاری کنند.

وی در ادامه به اهداف برگزاری همایش کارآفرینی اشاره کرد و افزود: شناسایی ظرفیت های استان همدان و قابلیت های آن در حوزه های مختلف صنعت و کشاورزی، تعامل بیشتر با کانون های کار آفرینی کشور و شناخت کافی از مدیران تولیدی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه استان همدان قابلیت های زیادی در حوزه صنایع تبدیلی، کشاورزی و صنعت دارد، ابراز داشت: این همایش زمینه ای مناسب برای تعامل و هماهنگی کانون های کارآفرینی کشور است.

اقلامی در ادامه بیان داشت: انتخاب هیئت رئیسه کانون کارآفرینی کشور نیز در این همایش انجام می شود.

وی از اثر بخشی کانون های کار آفرینی و کمک آنها به سرمایه گذار یاد کرد و اظهار داشت: همچنین در این همایش اساسنامه سازمان نظام کار آفرینی مورد بررسی قرار گرفته تا کانون کارآفرینی به سازمان تبدیل شود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه از برنامه های مختلف همایش دو روزه کار آفرینی خبر داد و گفت: تشکیل شورای اداری در ۱۳ آذر ماه با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و مدیران کانون های کارآفرینی کشور، دبیران کانون های کارآفرینی و مدیران ادارات کار و تعاون و رفاه اجتماعی استانها و مدیران ستادی وزارت خانه از جمله برنامه هاست.

اقلامی با بیان اینکه در روز دوم از برگزاری همایش نشست تخصصی بین روسا و دبیران کانون ها برگزار می شود، عنوان داشت: همایش کار آفرینی با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی و تعامل بین کانون های کار آفرینی برگزار می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه چهار مرکز مشاوره کار آفرینی در استان همدان فعال است، بیان داشت: این مراکز در راستای هدایت طرح های توجیهی فعالیت می کنند.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان در پایان سخنانش تاکید داشت: همایش ملی کار آفرینی فرصت مناسبی برای ورود بخش خصوصی به حوزه دولتی است و انتظار می رود این همایش نتایج ثمر بخشی را برای استان همدان داشته باشد.