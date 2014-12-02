فدراسیون کشتی بدنبال ثبت رکورد در گینس

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد شرکت کننده در این سه رده سنی در کشتی آزاد و فرنگی باعث خواهد شد تا این مسابقات بر روی 15 تشک برگزار شود که گویا همدانی ها اعلام کرده اند می توانند بهمن ماه امسال به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، این رقابتها را به میزبانی سالن 6 هزار نفری این شهر برگزار کنند.

اما آنچه بیش از هر چیز مورد توجه است برگزاری این مسابقات بر روی 15 تشک است که فدراسیون کشتی با توجه به برگزاری نخستین بار اینگونه رقابتها بر روی 15 تشک و در رده های سنی مختلف همچنان در حال رایزنی با مسئولان داخلی و خارجی است.

در همین راستا مسئولان فدراسیون کشتی این موضوع را از طریق کمیته ملی المپیک کشورمان به کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا اعلام کرده تا امور مربوط به ثبت این رکورد در کتاب گینس صورت گیرد.