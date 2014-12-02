کمتر از 15 سال دیگر برای ثبت خاطرات والدین شهدا فرصت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب شهبازی، مدیرکل مرکز اسناد ایثارگران بنیاد شهید صبح امروز در نشست پاسخ به سوالات جامعه هدف با حضور اصحاب رسانه به نکاتی درباره شرایط امروز و برنامه‌های آتی این مرکز اشاره کرد.

شهبازی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اساسنامه بنیاد شهید تأکید کرد: بخش اصلی اهداف بنیاد شهید اعتلا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که برای این منظور بنیاد شهید مأمور به اشاعه افکار شهدا است و این افکار در لابلای اسناد برجای مانده از شهدا و ایثارگران در قالب نامه‌ها، دستنوشته‌ها و مصاحبه‌های ایشان نهفته است.

وی تصریح کرد: ما شعاری در مرکز اسناد ایثارگران داریم مبنی‌بر اینکه اسناد ایثارگران رکن اصلی فرهنگ ایثار و شهادت است.

شهبازی با اشاره به لزوم این رویکرد در شرایط امروز جامعه ادامه داد: جوانان جامعه انروز نسلی پرسشگر هستند و نمی‌توان به کنجکاوی آن‌ها پاسخ سرسری داد. آیندگان و فرزندان ما از تاریخ انقلاب و دفاع مقدس سوال خواهند کرد و در عصر اطلاعات چاره‌ای جز پاسخ دادن مستند به آن‌ها نداریم.

توصیه‌های رهبر انقلاب به بنیاد شهید

وی با اشاره به جلسه معارفه حجت‌الاسلام شهیدی به‌عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی در آن مراسم با اشاره به دیدار حجت‌الاسلام شهیدی با رهبر انقلاب، سه توصیه اکید رهبر را برای این مسئولیت را یادآوری کردند که یکی جدی گرفتن ثبت و ضبط خاطرات والدین شهدا و تاریخ جنگ بود. توصیه دوم دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران بود و توصیه سوم استفاده از تمام توانمندی‌های موجود در جامعه ایثارگری.

شهبازی ادامه داد: آقای شهیدی هم در این زمینه تأکیدات فراوانی داشته‌اند و بر همین اساس طرح «اسناد افتخار» ابلاغ شد که فاز اول آن خاطره‌نگاری از خانواده شهدا و فاز دوم آن تاریخ‌نگاری از تحولات انقلاب و دفاع مقدس به روایت ایثارگران بود.

وی در ادامه به بودجه لازم برای اجرای کامل این طرح هم اشاره کرد و گفت: امروز در حوزه اسناد مکتوب پرچم‌دار هستیم و از 275 هزار ایثارگر، شهید، آزاده و جانباز بالای 70 درصد، بالغ بر هشت میلیون و 700 هزار سند گردآوری شده و به ثبت رسیده‌است.

در دوران طلایی ثبت تاریخ شفاهی دفاع مقدس هستیم

مدیرکل اسناد ایثارگران بنیاد شهید با تأکید براینکه در دوران طلایی ثبت و ضبط تاریخ شفاهی دفاع مقدس هستیم تصریح کرد: امروز 117 هزار نفر از والدین شهدا و ایثارگران در قید حیات هستند که هر روز شاهدیم تعدادی از این عزیزان به جمع فرزندان‌شان می‌پیوندند و بسیاری از اسناد و خاطرات دفاع مقدس در سینه این‌ها می‌ماند.

شهبازی گفت: به طور میانگین هر ماه شاهد درگذشت 760 نفر از این عزیزان هستیم که در هر سال آماری حدود 9 هزار و 120 نفر در طول سال می‌شود. با این احتساب اگر امروز به سراغ این عزیزان نرویم نمی‌دانم چگونه باید پاسخگوی شهدا باشیم. این آمار نگران کننده است به خصوص که شرایط سنی این عزیزان هر سال وخیم‌تر می‌شود.

وی افزود: از این آمار تا به امروز خاطرات 17 هزار نفر گرآوری و ثبت شده‌است و از 100 نفر باقی‌مانده بنابر این داریم که با سالی 25 هزار نفر طی یک برنامه چهارساله طرح خاطره‌نگاری و ثبت خاطرات خانواده شهدا را به اتمام برسانیم. البته بودجه مصوب برای این طرح امروز بسیار اندک است و با آن تنها می‌توان سالی دو هزار نفر را پوشش داد.

شهبازی ادامه داد: با این شرایط بودجه‌ای اتمام طرح حدود 50 سال طول خواهد کشید و این درحالیست که با توجه به آمار سنی‌ای که به آن اشاره کردم شاید نهایتاً 15 سال دیگر برای این کار زمان داشته باشیم!

وی در پایان صحبت‌های خود اظهار امیدواری کرد با بهره‌گیری از سایر منابع موجود در بنیاد شهید و نیز همراهی سایر مراکز و نهادهای دولتی بتوانند در آینده‌ای نزدیک این طرح را به اتمام برسانند.

مدیرکل اسناد ایثارگران بنیاد شهید در بخش دوم این نشست به سوالات ثبت شده از خانواده ایثارگران در روابط عمومی بنیاد پاسخ گفت.