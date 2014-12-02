عملیات طریق القدس در دانشگاه آزاد اسلامی زابل بازخوانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل پیش از ظهر امروز در مراسم بازخوانی عملیات طریق القدس که در تالار اجتماعات این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: دفاع مقدس یک حماسه جاری است که از آغاز جنگ تحمیلی شروع و به برکت خون پاک شهدا همچنان ادامه دارد.

محمد مجوزی بیان داشت: هر روز که از حماسه دفاع مقدس می گذرد ابعاد جدیدی از این حماسه سازی ها و شورآفرینی ها کشف و الگوی مجاهدان حق علیه باطل در جهان می شود.

وی ادامه داد: هر انسان واقع بینی که خارج از بغض و تعصب صحبت کند به این نکته اعتراف می کند که کشور ایران طی چند صد سال گذشته به واسطه حاکمیت رژیم های طاغوت همواره رو به افول بوده و در تمامی جنگ ها شکست خورده و هر بار قسمتی از خاک مقدس ما جدا و به کشور های دیگر واگذار شده است.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت:حماسه دفاع مقدس، نظام جمهوری اسلامی ایران را تا قرن ها بیمه کرده است و به بسیاری از کشور های سلطه طلب نشان داد که ملت ایران با تکیه بر اراده و ایمان به خدا و بهره گیری از رهنمودهای امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب در برابر ظلم تا آخرین قطره خون خود ایستادگی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مراسم سرهنگ زرگر از راویان دفاع مقدس ضمن روایت و بازخوانی صحنه هایی از این عملیات اظهار داشت: دفاع مقدس و حماسه آفرینی های آن متعلق به یک قشر خاص نیست بلکه متعلق به همه ملت ایران است.