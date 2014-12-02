شکارچیان در اندیشه صید مرواریدهای طبیعت/کلکسیون تنوع زیستی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان ۱۱ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است اما تنها دو میلیون و ۹۰۰ نفر را در خود جای داده است نتیجه این امر پراکندگی گسترده مردم در مناطق مختلف استان است و در نتیجه بسیاری از مناطق استان نیز عاری از جمعیت است ؛در نتیجه مهمترین عامل دخالت های خواسته و ناخواسته در طبیعت که عوامل انسان باشد از بین رفته و دشت ها، کوهستان ها و حوزه های آبخیز استان کرمان بکر و دست نخورده باقی مانده اند.

در چنین شرایطی استان کرمان یکی از مناسب ترین مناطق کشور برای رشد و نمو حیوانات و جانوران گوناگون محسوب می شود. اما با آغاز پاییز و بارش برف در ارتفاعات و کوچ حیوانات به دشت ها برای دسترسی به مناطق گرم تر و دارای منابع تغذیه شکارچیان نیز مترصد شکار این گونه های منحصر به فرد بر می آیند مسئله ای که به خصوص در سال گذشته پس از برودت شدید هوا و بارش برق به صورت پر رنگ نمایان شد.

خشکسالی، صنایع آلاینده و به خصوص شکارچیان قانونی و غیر قانونی بسیاری از حیوانات و گیاهان را طی سال های اخیر در معرض خطر جدی قرار داده است.

متوسط میان مدت بارندگی در کرمان در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است بسیاری از چشمه سارها و رودخانه ها خشک شده اند و در نتیجه آبشخورهای حیوانات نیز در دشت ها و ارتفاعات کرمان به شدت کاهش یافته است نتیجه این امر رقابت شدید تغذیه در بین حیوانات و کاهش زاد و ولد و در نهایت کاهش شدید منابع غذایی برای حیوانات گوشت خوار است.

کرمان؛ زیستگاه حیوانات در معرض انقراض

این درحالیست که کرمان زیستگاه حیواناتی مانند یوز پلنگ آسیایی، پلنگ، خرس سیاه آسیایی، سوسمار تیغی و کراکل و... است که همگی در معرض انقراض قرار دارند و در لیست قرمز قرار دارند.

از سوی دیگر دخالت های انسانی در کرمان در ابعاد مختلف ظهور کرده است، سیاست های دولت در راستای توسعه اقتصادی و استفاده از تمام زمینه های اقتصادی برای توسعه و ایجاد درآمد موجب شده است میزان فعالیت معادن و صنایع مختلف در استان کرمان هر روز بیشتر شود و در نهایت آلودگی محیط زیست علاوه بر انسان ها حیوانات را نیز تهدید کند اوج این دخالت ها که گاهی رفع آنها نیاز به صرف هزینه و وقت بسیار است در دشت خاتون آباد روی داده است.

در این دشت کارخانه ذوب مس آنچنان آلودگی گسترده ای ایجاد کرده است که بنا به اظهار نظر مسئولان حداقل ۱۰ سال زمان نیاز است که این دشت بار دیگر به چرخه طبیعت باز گردید.

افزایش آلودگی های زیست محیطی در کرمان

از سوی دیگر آلودگی های محیط زیست در ارتفاعات سرچشمه نیز موجب آلودگی های شدید زیست محیطی شده است این آلودگی ها در معادن گسترده سنگ آهن زغالسنگ و صنایع وابسته به این صنایع نیز وجود دارد میزان آلایندگی ها در برخی موارد به حدی است که صدای برخی از مسئولان را نیز در آورده است که در این زمینه می توان به کارخانه کرمانیت اشاره کرد که موجب دپو شدن مقادیر قابل توجهی ازبست در حومه کرمان شده است.

همه این موارد در کنار سم های کشنده ای که در کشاورزی استان کرمان استفاده می شود زیستگاه های کرمان را تهدید می کند اما در این فصل از سال معمولا شاهد افزایش موارد شکار در طبیعت استان کرمان هستیم.

با سرد شدن هوا به خصوص در ارتفاعات و بارش برف در مناطق مرتفع و کوهستان های کرمان بسیاری از حیوانات وحشی وارد دشت ها می شوند و حتی برای تهیه خوراک به مزارع و باغ های نزدیک می شوند که از آن جمله می توان به حضور کل و قوچ در منطقه حفاظت شده خبر، آهو در دشتهای بردسیر و گوره خر در دشت های شهربابک اشاره کرد که با کاهش شدید علوفه مواجه می شوند و به ناچار به روستاها نزدیک می شوند و در نهایت در دام شکارچیان بومی و غیر بومی گرفتار می شوند.

طی سال های گذشته در خصوص گوشت خواران نیز می توان به موارد متعدد تعارض بین انسان و حیوان اشاره کرد؛ مسموم شدن چند قلاده یوز پلنگ در دشتهای راور، کشته شدن خرس های سیاه آسیایی در جنوب کرمان و کشته شدن چند گلاده کراکل در شرق کرمان از این موارد هستند و در کامل تعجب سال گذشته حیواناتی در دام های شکارچیان در کرمان گرفتار و کشف شدند که گمان می رفت حداقل در شرق کشور منقرض شده اند.

در حالی حیوانات به ناچار و برای پیدا کردن مناطقی گرمتر و دارای منابع برای شرب و تغذیه به سمت شهرهای بزرگ کرمان مهاجرت می کنند که آتش نشانی کرمان نیز سومین مورد از دلایل عملیات های امدادی به خصوص در فصل زمستان را مهار کردن حیوانات وحشی اعلام کرده است که در نزدیکی شهرهای بزرگ کرمان گرفتار شده اند.

اعراب در اندیشه شکار هوبره در جنوب کرمان

محمد بازمانده، عضو انجمن حمایت از محیط زیست با ابراز نگرانی از وضعیت موجود به خبرنگار مهر گفت: در سال های اخیر شاهد حضور شکارچیان در عرصه های طبیعی استان کرمان هستیم هر چند که برخوردهایی نیز توسط دستگاه های مربوط با این مسئله انجام می شود اما پهناور بودن استان کرمان و کمبود نیروی انسانی و به خصوص محیط بان در استان کرمان موجب شده است شکارچیان دقیقا از همین مسئله سوء استفاده کنند.

وی با اشاره به وجود هوبره در جنوب استان کرمان گفت: یکی از پرنده های مورد علاقه اعراب برای شکار این پرنده منحصر به فرد است که در جنوب استان کرمان و به ویژه در شهرستان های کهنوج و قلعه گنج به وفور یافت می شود که بسیار مورد علاقه قاچاقچیان و دام گذاران است و با قیمت هنگفت به اعراب فروخته می شود.

بازمانده ادامه داد: از سوی دیگر در بارندگی برف سال گذشته شاهد بودیم که میزان شکار به دلیل محدود شدن جغرافیایی وحوش بسیار افزایش یافت و ضربه شدیدی به جمعیت این حیوانات وارد شد.

وی افزود: در کنار اقداماتی که سازمان محیط زیست برای مقابله با شکار انجام می دهد باید فرهنگ حفاظت از طبیعت را در جوامع محلی افزایش دهیم و در این خصوص کارگاه های مختلفی برگزار شود.

کمبود محیط بان باید با ارتقاء فرهنگ در جوامع بومی بر طرف شود

بازمانده گفت: بسیار با اهمیت است که خلاء محیط بانان را با استفاده از نیروی های محلی که اکثرا روستاهای دور افتاده و عشایر هستند پر کنیم و اجازه ندهیم شکارچیان از نبود نیروی انسانی سوء استفاده کنند.

وی گفت: یوز در طبیعت ایران به قدری کمیاب است که گمان می رود در صورت عدم توجه در حفاظت حیوان شاهد انقراض این حیوان در آینده نزدیک باشیم در چنین شرایطی یوزهای موجود در استان کرمان به وسیله طعمه مسموم شکارچیان کشته می شوند و یا اینکه خرس یقه دار آسیایی که تا پنج سال قبل گمان می رفت منقرض شده پس از مشاهده همچنان در معرض تهدید است و شکار می شود.

وی افزود: در چنین شرایطی مثلثی برای نابودی شکار در کرمان به وسیله خشکسالی، آلایندگی طبیعی و شکار شکل گرفته است در حقیقت خشکسالی حیوانات را به تدریج از پای می اندازد و موجب کاهش زاد و ولد حیوانات می شود و انسان نیز تیتر خلاص به جمعیت وحوش می زند.

صدور هرگونه مجوز شکار متوقف شود

وی گفت: نباید برای تفریح حتی مجوزهای شکار پرندگان نیز در کرمان صادر شود هر چند که خوشبختانه مجوز شکار چهار پا داده نمی شود اما شکار پرندگان نیز در چنین شرایط سختی درد ناک است و باید متوقف شود.

وی وظیفه مردم را در حفظ محیط زیست و جلوگیری از شکار بسیار با اهمیت دانست و افزود: در جریان کوه شاه که معدنکاران در یکی از مرتفع ترین قله های ابران به احداث معدن سنگ آهن پرداختند فعالان محیط زیست از سراسر کشور در دور قله این کوه حلقه حمایتی تشکیل دادند و درنهایت فعالیت معدن متوقف شد هم اکنون نیز همین مردم باید فرهنگ شکار ممنوع را در جامعه گسترش دهند.

با هر گونه شکار غیر مجاز مطابق قانون برخورد می شود

مدیرکل محیط زیست استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار ما اظهارداشت: یکی از مشکلات در استان کرمان وجود شکارچیان غیر مجاز است که همواره سعی شده با این پدیده با توجه به امکانات موجود برخورد شود.

محمود صفرزاده ادامه داد: با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی با تمام توان با شکار غیر مجاز در کرمان مقابله می کنیم.

وی به شکارچیان هشدار داد که با هر گونه شکار غیر قانونی به شدت و مطابق قانون برخورد می شود و از سوی دیگر خواستار تشدید مجازات ها برای شکارچیان شد.

وی گفت: کرمان دارای اقلیمی متنوع و بسیار گسترده است و این شرایط منجر به وجود زیستگاه های گسترده برای جانوران و گیاهان منحصر به فرد شده است نکته مهم، تعداد قابل توجهی از گونه های جانوری و گیاهی استان کرمان در معرض انقراض نیز قرار دارد که نیاز است با برنامه ریزی و حمایت در راستای تکثیر این گونه ها گام برداریم.

وسعت مناطق حفاظت شده کرمان بسیار زیاد است

وی با اشاره به وجود مناطق تحت پوشش و حفاظت محیط زیست در استان کرمان افزود: با توجه به گستردگی استان کرمان وسعت جغرافیایی این مناطق قابل توجه است.

این مسئول ادامه داد: این عرصه های حفاظت شده که بالغ بر ۲۲ مورد است دارای غنای بسیار بالا در سطح کشور هستند و لازم است توجه بیشتری به نگهداری و حفاظت از آنها شود که در این مسیر خواستار همکاری مردم و به خصوص مردم بومی مناطق هستیم.

خشکسالی، آلایندگی محیطی زیست و شکار سه چالش محیط زیست

وی خشکسالی، آلودگی های زیست محیطی و شکارغیر مجاز را از جمله چالش های محیط زیست دانست و خواستار همراهی همه مسئولان و دستگاه های دولتی و مردم برای مقابله با این چالش ها شد.

وی به کشاورزی در استان نیز اشاره کرد و گفت: کشاورزی گسترده در کرمان منجر به استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی شده است و وجود این سموم در این عرصه ها محیط زیست را تهدید می کند.

صفرزاده در ادامه از وجود چهار منطقه حفاظت شده و پنج منطقه شکار ممنوع در کرمان خبر داد و گفت: تمام این اقدامات برای حفاظت از محیط زیست استان کرمان است.

وی کرمان را کلکسیونی از تنوع جانوری و گیاهی در کشور دانست و گفت: برای حفاظت از تمام این عرصه ها در کرمان ۷۵۰ محیط بان نیاز داریم اما با کمبود نیرو مواجه هستیم و تعداد نیروهای محیط بان ۱۰۹ نفر است که حفاظت از دو میلیون ۷۰۰ هزار هکتار عرصه را برعهده دارند پس در چنین شرایطی همکاری مردم بومی بسیار با اهمیت است.

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گزارش: سید مهدی موسوی