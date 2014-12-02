ترس از ایدز باید منطقی باشد/ راههایی که ناقل بیماری نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز جهانی ایدز پیش از ظهر امروز با حضور کارشناسان، مراقبان سلامت، عموم مردم و مسئولان استانی در کانون فرهنگی تربیتی امام علی (ع) کرج برگزار شد.

معصومه جودکی رئیس مرکز بهداشت شماره یک کرج بهانه برگزاری این همایش را شناساندن راههای پیشگیری از ایدز برای جامعه ای که هنوز مبتلا به این ویروس نشده و ارائه راهنمایی برای درمان افرادی که مبتلا به این ویروس هستند، اعلام کرد.

وی ادامه داد: داوطلبان سلامت، مراقبان بهداشت مدارس، کارشناسان مراکز درمانی برای اندوختن دانش پیشگیری و چگونگی مراقبت از بیماران مبتلا به ویروس اچ آی وی به این همایش دعوت شده اند و همچین اساتید روانشناس در حوزه بیماری های روانی، برای افراد مبتلا به منظور کمک به افزایش کیفیت زندگی آنان سخنرانی خواهند داشت.

تاکید بر توجه به گروه های مستعد

رئیس مرکز بهداشت شماره یک کرج اظهار داشت: فرزند پروری، ارتباط با جوانان، توانمندسازی خانواده ها برای کنترل هیجانات جوانان در رفتارهای پر خطر از جمله اعتیاد، خشونت و ... که می تواند این گروه را در ابتلا به این ویروس مستعد کند مورد توجه ویژه در این همایش قرار خواهد گرفت.

جودکی با بیان اینکه از افرادی که احتمال ابتلا به ویروس دارند دعوت می شود به مراکز درمانی و مشاوره ای در نظر گرفته برای این گروه در سطح کرج مراجعه کنند، تصریح کرد: خدمات ارائه شده در این مراکز کاملا رایگان خواهد بود و اقدامات درمانی برای این افراد به صورت محرمانه و با حفظ اسرار انجام می شود.

وی در پایان به معرفی مراکز پرداخت و اعلام کرد: مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهید سبزه پرور در آزادگان برای ارائه خدمات مشاوره ای و پیشگیری درمان ضد ویروسی و دو مرکز نیز ویژه زنان آسیب پذیر در کرج فعال هستند.

اعلام راههایی که به اشتباه ناقل ویروس نامیده می شوند

در ادامه این همایش علیرضا سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و همچنین متخصص بیماری های عفونی به سخنرانی در خصوص این بیماری، راههای انتقال آن، راه هایی که مردم آن را به اشتباه ناقل بیماری می دانند و ... پرداخت.

وی در ابتدا با تاکید بر اینکه باید شناخت درستی از این بیماری داشته باشیم و ترس از ویروس باید منطقی و به دور از موهومات باشد، گفت: شایع ترین راه های ابتلا به این ویروس از طریق سرنگ های مشترک در معتادان، مادر مبتلا و انتقال آن به جنین که در صورت تشخیص به موقع قابل پیشگیری است و روابط جنسی نامتعارف است اما متاسفانه به دلیل عدم آگاهی، برخی از مردم بسیاری از روابط ساده را نیز راه های انتقال بیماری می دانند.

سلیمانی اعلام کرد: دست دادن، یک جا نشستن، یکجا غذا خوردن حتی در ظرف مشترک، صحبت کردن، اشک، بزاق، عرق، عطسه، سرفه، استخر رفتن، توالت و حمام ناقل ویروس اچ آی وی نیستند.

درمان موجب کنترل بیماری می شود

این متخصص بیماری های عفونی در ادامه به مراحل ورود این ویروس به بدن انسان اشاره و تصریح کرد:مرحله عفونت اولیه ممکن است چهار تا شش هفته به طول انجامد و مرحله بدون علامت بالینی نیز در حدود یک تا 11 سال ممکن است ادامه داشته باشد، مرحله سوم مرحله علامتدار به عفونت اچ آی وی است و در مرحله چهارم فرد مبتلا به ایدز خوانده می شود.

وی تاکید کرد: تمام هدف عدم ابتلا افراد به این ویروس است و در مرحله بعدی تلاش می شود افراد مبتلا شناسایی و با درمان های دارویی از رسیدن به مرحله نهایی جلوگیری شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: درمان قطعی برای بیماری وجود ندارد اما با درمان های موجود می توان بیماری را کنترل کرد.

سلیمانی با بیان اینکه متاسفانه 90 درصد مرگ های افراد مبتلا به ایدز در 10 سال و در صورت عدم درمان رخ می دهد، افزود: درمان های موجود در پیشگیری نیز کمک خواهد کرد.

وی در پایان سخنان خود به حضار توصیه کرد سه اصل سربه راه بودن برای جوانان، پایبند بودن به اصول خانواده و رعایت اصول محافظتی برای پیشگیری از ابتلا افراد به ویروس را همیشه در نظر داشته باشند و افراد جامعه را در این خصوص راهنمایی کنند.

در ادامه این همایش دکتر عابدیان متخصص اعصاب و روان و دکتر شفیع فرد روانشناس سلامت در خصوص راه های بهبود کیفیت زندگی برای بیماران مبتلا به این ویروس سخنرانی کردند.