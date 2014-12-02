مذاکره وزارت علوم با وزارت کشور در زمینه تشکلهای دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، ضيا هاشمي امروز طي سخناني در حاشیه نشست «راه طی شده، افق پیش‌رو» که به نقد و بررسی عملکرد یک ساله معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اختصاص داشت افزود: تصوير درست و كاملي از نقش و جايگاه اساتيد و دانشگاهيان و دانشجويان در جامع ما وجود ندارد و در بين اقشار مختلف جامعه شناخت درستي از محيط دانشگاهيان وجود ندارد. دانشگاهيان چشم و چراغ ملت هستند نه خطري براي جامعه و بايد مورد احترام باشند و نبايد به جاي تكريم آنها گروه هاي مختلف به خود اين اجازه را بدهند كه اين افراد با نگراني و بدبيني نگاه كنند.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري در ادامه اظهار داشت: سلايق و انتظارات متعددي كه در دانشگاهها وجود دارد که بايد به رسميت شناخته شوند اين موضوع نیز با يك بخشنامه حل نمي شود. وقتي دانشگاه محل حضور متخصصان است پس ما چه بخواهيم چه نخواهيم تنوع سليقه و نظر داريم و نمي توانيم توقع داشته باشيم كه افراد متخصص پيرو و مقلد ديگر افراد متخصص باشند همانطور كه يك مجتهد نمي تواند مقلد مجتهد ديگری باشد.

هاشمي با اشاره به تقويت دانشگاهيان و دانشجويان و اساتيد گفت: بهره گيري از ظرفيت هاي موجود بسيار مهم است و انتشار منشور حقوق دانشجويي در راستاي تقويت دانشجويان و دانشگاهيان است تا با آگاهي از قوانين حقوق خود فعاليت بيشتري داشته باشند.

وي با اشاره به اين منشور و دلايل تدوين آن گفت: اعتماد اجتماعي نخ تسبيج پيوند ما و گمشده ما در خيلي از تعاملات است. اين اعتماد بايد تقويت شود.

معاون وزارت علوم با اشاره به ضعف هاي موجود در حوزه فرهنگ گفت: ما در حوزه فرهنگ ضعف جدي داريم و نتوانستيم در اين حوزه موفقيت هاي خوبي داشته باشيم چراكه پشتيباني هاي لازم مالي را در اين حوزه نداريم و اوقات فراغت دانشجويان نيز موضوع مهمي است كه بايد به آنها توجه ويژه اي شود.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري با اشاره به كرسي هاي آزاد انديشي و عملكرد يكساله در اين حوزه گفت: اين حوزه اهتمام ما در يك سال گذشته بوده ولي در حوزه عملي ضعف داشتيم و بايد اعلام كنيم كه فعاليت يك سال گذشته در برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي اصلا مطلوب نبوده و مقصر هم ما نيستيم.

وی با بیان اینکه در این زمینه نياز به ارائه آئين نامه جديد داریم، گفت: کرسي هاي آزاد انديشي موجه، تمايز دانشگاه با غير دانشگاه است.

هاشمي در خصوص فضاي نشاط در دانشگاه ها گفت: كمابيش توفيقاتي در اين حوزه داشتيم اما هرگز به سطح مطلوب نرسيديم و حتي مي توان گفت كه خيلي هم به اين سطح مطلوب نزديك نشديم و متاسفانه هنوز شاهد اين هستيم كه برخي اساتيد و دانشگاهيان و دانشجويان تمايل به ترك دانشگاه و حتي ترك كشور دارند.