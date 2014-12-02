همدانی ها به دربی غرب کشور رسیدند/مصاف تیم فوتبال پاس همدان و کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در چهار هفته گذشته ابر و ماه و خورشید همه دست به دست هم دادند تا همدانی بزرگترین ناکام لقب بگیرند و تنها از چهار بازی گذشته بتوانند دو امتیاز کسب کنند که این امتیازگیری به هیچ وجه در قواره یک تیم مدعی نخواهد گنجید.

در هفته چهارم پاسی ها به مشهد سفر کردند تا اولین فینال شش امتیازی خود را برابر تیم مدعی سیاه جامگان رقم بزنند.

پاسی قبل از این در سه دیدار گذشته عملکرد ایده آلی را به دست آورده و سه برد پیاپی برابر تیم های گل گهرسیرجان، داماش گرگان و شهرداری بندرعباس کسب کرده بودند.

اما پاسی در دیدار برابر سیاه جامگان ۱۰ نفره شدند و از بد حادثه در دقیقه ۹۰ نیز با یک پنالتی بخت پاسی ها سیاه شد هرچند نباید از حاشیه سازی بازیکن گذشته پاس که در تیم سیاه جامگان بازی می کرد در این دیدار به راحتی گذشت و در این هفته اولین شکست برای این تیم همدانی رقم خورد.

در هفته پنجم و ششم تیم فوتبال پاس همدان دو دیدار پیاپی خانگی را باید در برابر تیم های شهرداری تبریز و تیم مدعی نفت آبادان برگزار می کرد که در این دو دیدار نیز بدشانسی دست از سر پاسی ها برنداشت.

در دیدار مقابل شهرداری تبریز این پاسی ها بودند که خیلی زود به گل رسیدند اما اشتباه دروازه بان این تیم گل همدانی ها را پر پر کرد و مصدومیت داور مسابقه نیز سبب شد تا داور چهارم که به هیچ وجه شرایط مسابقه را نداشت وارد میدان شود تا در نهایت پاسی ها سه امتیاز شیرین خانگی را تنها با یک امتیاز عوض کنند.

اما در هفته ششم شرایط طور دیگری رقم خورد و تیم مدعی صنعت نفت آبادان در همدان هیچ حرفی برای گفتن نداشت و این پاسی ها بودند که از دقیقه یک تا دقیقه ۹۰ سراپا حمله بودند اما بدشانسی باعث شد که این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی به پایان برسد و نفتی ها خیلی خوش شانس بودند چراکه دو بار تیرک دروازه مانع فروریزی دروازه آنها شد.

در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال و در گروه ب یکی از حساس ترین بازی ها برگزار شد و در مصاف دو تیم مدعی مس رفسنجان و پاس همدان حضور سرمربی سابق پاس بر روی نیمکت مس رفسنجان حساسیت این بازی را دو چندان کرده بود.

حواشی مختلف این مسابقه و داوری ضعیف همچنین از دست دادن پنالتی پاسی ها در این بازی باعث شد تا تیم فوتبال پاس همدان در این دیدار ناباورانه در رفسنجان دومین شکست خود را در کارنامه ثبت کند و گویا در چهار هفته گذشته ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست در دست هم دادند تا این تیم عملکرد ضعیفی داشته باشد.

اما تنها مسئله ای که باعث امیدواری مردم همدان و هواداران این تیم شده سبکی بازی پاسی ها است بطوریکه پاسی ها در چهار هفته گذشته با وجود اینکه عملکرد خوبی در زمین مسابقه داشتند این نتایج را کسب کرده اند.

به همین دلیل هواداران امیدوارند که در این هفته بدشانسی دست از سر پاسی ها برداشته باشد و بازیکنان تیم نیز با استفاده مناسب از موقعیت ها پس از چهار هفته طعم پیروزی را بچشند.

اما تیم فوتبال پاس همدان در هفته هشتم در همدان میزبان تیم راهیان کرمانشاه است که همیشه مصاف این دو تیم برای مردم این دو استان از حساسیت های بالایی برخوردار بوده و به نوعی این دیدار به دربی غرب کشور معروف است.

هر دو تیم فارغ از اینکه در کجای جدول قرار دارند همیشه برای برد برابر یکدیگر وارد میدان می شوند تا بتوانند دل هواداران و مردم استان خود را شاد کنند.

تیم فوتبال راهیان در هفته های گذشته عملکرد بدی نداشته و می تواند در این هفته برای پاسی ها دردسرساز شود بطوریکه راهیان هم اکنون با هشت امتیاز در جایگاه هفتم گروه ب این مسابقات قرار دارد و پاسی ها اگر می خواهند دوباره به جمع مدعیان بازگردند و فاصله امتیازاتی خود را با تیم های صدرجدول کم کنند باید دست پر از این دیدار خارج شوند.

به طور قطع هیچ چیز جز یک پیروزی شیرین نمی تواند دل هواداران پاس را شاد کند تا ناکامی چهار هفته گذشته پاسی ها به فراموشی سپرده شود و پاسی ها باید با تمام قوا از ثانیه اول بازی با یک تاکتیک هجومی وارد میدان شوند تا بتوانند در نهایت سه امتیاز شیرین این بازی خانگی را با طعم دربی غرب کشور کسب کنند.

در این هفته مصاف دو تیم مدعی مس رفسنجان و نفت آبادان نیز از دیدارهای حساس گروه دوم است که نتیجه این دیدار برای سایر رقبا بسیار حائز اهمیت است.

انگیزه کافی برای امتیاز گرفتن داریم

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به دیدار هفته هشتم اظهار داشت: بازیکنان ما برای کسب نتیجه در این دیدار از انگیزه بسیار بالایی برخوردار هستند.

بهرام یدی افزود: اطمینان دارم که قابلیت های فنی بازیکنان پاس به اندازه ای است که بتوانند امتیاز بازی برابر راهیان کرمانشاه را کسب کنند.

وی با بیان اینکه در لیگ یک بازی ساده وجود ندارد، گفت: اکثر تیم ها معمولا در یک سطح قرار دارند و نمی توان تیمی را از پیش برنده دانست.

یدی عنوان کرد: ما در ابتدا فکر می کردیم شرایط گروه پاس نسبت به گروه اول کمی مناسب تر باشد اما دقیقا برعکش شد و امتیازگیری در گروه دوم بسیار مشکل تر است.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به نحوه داوری ها تا به این هفته بیان کرد: داورها در هفته های گذشته در نتایج بسیار تاثیرگذار بودند و می توانند در هفته های آینده نیز تاثیرگذار باشند و متاسفانه لیگ های ما به آزمایشگاه داوران تبدیل شده است.

وی یادآور شد: کمیته داوران باید در چیدمان ها دقت کند چراکه حساسیت بازی ها بسیار بالا است و تیم ها با شرایط اقتصادی نامناسب هزینه های زیادی کردند و انصاف نیست که حق تیمی ضایع شود.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با مطلوب خواندن شرایط پاس بیان کرد: تنها مشکل ما مسائل مالی است اما در فوتبال مشکلات مالی اجتناب ناپذیر است.

وی عنوان کرد: اسپانسر ما در این زمینه مشکلی ندارد اما مدتی است که فولاد ویان در بازار کار دچار مشکل شده وگرنه کارخانه فولاد ویان به هر قولی که داده عمل خواهد کرد همانطور که تاکنون هر وقت درخواستی شده انجام داده اند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان نیز گفت: در هفته های گذشته تیم فوتبال پاس همدان از نحوه داوری ها بسیار ضربه خورده و این داوری ها فاجعه است.

ابراهیم محمودی با فاجعه خواندن داوری های لیگ یک اظهار داشت: در برنامه هفته گذشته لیگ یک فیلم های بازی ها ارائه و نشان دادیم که تیم فوتبال پاس همدان در هفته های گذشته از نحوه قضاوت داوران ضربه خورده است.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به کسب دو امتیاز از چهار بازی گذشته گفت: بسیاری از مسائل بیرون فوتبال در این نتایج تاثیرگذار بوده است.

محمودی عنوان کرد: مردم همدان بازی های پاس را دیده اند و اعتقاد دارند بازی های خوبی را ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه گروه پاس گروه دشواری است بیان کرد: ما قبل از شروع مسابقات لیگ یک شرایط را مطلوب تر می دیدیم اما وقتی وارد کوران مسابقات شدیم دیدیم که تمام تیم های این گروه در یک سطح هستند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: این طور نیست که فکر کنیم یک تیم بسیار قوی بوده و تیم دیگر بسیار ضعیف بلکه تمام تیم ها در یک سطح قرار دارند و گروه ما بسیار گروه سختی است.

محمودی با اشاره به بازی این هفته پاس برابر راهیان کرمانشاه گفت: تیم راهیان کرمانشاه با توجه به شرایط جدول تیم خوبی است و امیدوارم در این دیدار نوار بدشانسی های ما تمام شده باشد.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به هواداران پاس بیان کرد: مردم همدان تا به این هفته برای پاس سنگ تمام گذاشته اند و امیدوارم در این دیدار شرمنده آنها نشویم و بتوانیم سه امتیاز شیرین خانگی را تقدیم هواداران کنیم

برنامه هفته هشتم لیگ یک گروه ب:

سه شنبه ۱۱ آذر

پاس همدان-راهیان کرمانشاه

مس رفسنجان- صنعت نفت آبادان

داماش گیلان- گل گهر سیرجان

سیاه جامگان مشهد-پارسه تهران

شهرداری بندرعباس-فولاد یزد

شهرداری تبریز-اتکا گرگان



جدول لیگ یک گروه ب: