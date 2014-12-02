وقف، تبدیل احسن سرمایه برای ایجاد رونق اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن‌نژاد، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکارهای توسعه و تعمیق فرهنگ وقف و بهره مندی از آن در راستای تقویت چرخه اقتصادی کشور گفت: برای گسترش فرهنگ وقف و استفاده از پتانسیل موجود در مجلس شورای اسلامی می توان با تشکیل گروه های مرجع بین سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان مجلس به مسائل مختلف آن پرداخت و از منظر قانون، برای آن راه حلی جست.

وی افزود: یکی از راهکارهای لازم، قرار دادن امتیازهای خاص برای واقفین خیراندیش و دوراندیش است، کسانی که بخشی از اموال خود را صرف کارهای خیر کرده و قطعا به دنبال پاداش اخروی هستند اما تکریم و احترام مقام آنان می تواند در گسترش فرهنگ وقف و تشویق دیگر آحاد جامعه موثر واقع شود.

حسن نژاد شفاف سازی در مدیریت موقوفات را امری مهم دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در بحث وقف، اعتمادسازی در بین مردم است، به هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بین مسئولان و مردم جایگاه دارند و با سخنرانی می توانند آنان را به این کار خداپسندانه تشویق کنند و کارکردها و ظرفیت های گسترده آن را تبیین نمایند. نمایندگان مجلس ضمن حضور در بدنه مردم، می توانند برای وقف اموال خود پیشقدم شده تا دیگران نیز تشویق شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ظرفیتهای نهفته وقف می توان در راستای رونق چرخه اقتصادی کشور بهره مند شد، تصریح کرد: اگر مدیریت وقف در کشورمان مطلوب شود می تواند ثمرات و برکات بسیاری را به همراه داشته باشد. در دنیا با مدیریت های صحیح، بسیاری از سرمایه های مردمی را تبدیل به احسن کرده و به عنوان وقف و نمونه های دیگر در تولیدات ملی و رونق چرخه اقتصادی کشور بهره مند می شود.ما نیز می توانیم از این ظرفیت گسترده بهره مند شده و برای تقویت تولیدات ملی، افزایش اشتغالزایی و موارد دیگر بهره مند شویم.