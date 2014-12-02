بانوان تیرانداز قم برابر مقاومت شهرداری ارومیه پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور پس از تعطیلی کوتاه مدت خود در سالن میثم قم از سر گرفته شد و تیم هیئت تیراندازی قم صبح سه‌شنبه برابر نماینده آذربایجان غربی در هر دو اسلحه بادی و تپانچه به برتری دست یافت.

در این دیدار در قسمت تفنگ بادی، تیم تیراندازی بانوان قم با ترکیب فاطمه حسین‌زاده ۳۷۸ امتیاز، نرجس کولیوند ۳۷۹ و فهیمه زند ۳۶۸ امتیاز به دست آورد و با مجموع امتیازات ۱۱۲۵ امتیاز مسابقه خود را به پایان رساند.

تیراندازان مقاومت شهرداری ارومیه نیز توسط شیما جان‌عمو ۳۵۸ امتیاز، نسیم پردیسان ۳۸۳ امتیاز و یاسمن فیلو ۳۷۷ امتیاز کسب کردند و با جمع ۱۱۱۸ امتیاز برابر نماینده قم مغلوب شدند.

در قسمت تپانچه بادی، تیم تیراندازی قم توسط سارا واعظی ۳۵۲، ریحانه حیدری ۳۴۲ و ندا بلوچی ۳۳۰ امتیاز به دست آورد و در مجموع ۱۰۲۴ امتیاز کسب کرد.

تیم مقاومت شهرداری ارومیه نیز در همین ماده با فائزه ابراهیم‌زاده ۳۱۹، زینب عباس‌پور ۳۶۴ و غزل جوادی ۳۱۰ امتیاز کسب کرد و با جمع ۹۹۳ امتیاز مغلوب حریف خود شد.

در نخستین مسابقه هفته چهارم لیگ در قم، تیم پردیسان تهران در تفنگ بادی برابر نماینده ماهشهر پیروز شد اما در تپانچه به این تیم باخت و در دیدار دو تیم تهرانی بعثت و انقلاب، بعثت موفق به برتری در هر دو بخش تپانچه و تفنگ بادی شد.

تیم بانوان تیراندازی قم در نخستین هفته این مسابقات موفق شد تیم انقلاب تهران را در دو بخش تفنگ بادی و تپانچه شکست دهد اما در هفته دوم در هر دو بخش تفنگ و تپانچه، مغلوب هیئت تیراندازی ماهشهر شد.

نماینده قم در هفته سوم در تفنگ بادی بعثت تهران را از پیش رو برداشت اما در تپانچه برابر این تیم شکست خورد.