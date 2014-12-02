به گزارش خبرنگار مهر، محبوب شهبازی مدیرکل اسناد ایثارگران بنیاد شهید صبح امروز در نشستی رسانه‌ای به سوالات خانواده ایثارگران پاسخ گفت. در این نشست که هفتمین نشست از سلسله نشست‌های روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور مدیران کل ادارات بنیاد محسوب می‌شد، ضمن تشریح روند جمع‌آوری سوالات جامعه هدف و تدوین آن‌ها در قالب چند سوال مشخص، مدیرکل اسناد ایثارگران به پرسش‌های مطرح شده پاسخ گفت.

بنیاد شهید میراث‌دار شهدا است

شهبازی پس از سخنان ابتدایی خود درباره عملکرد مرکز اسناد و برنامه‌های آتی آن در پاسخ به سوال او با این مضمون که «باوجود مشکلات معیشتی خانواده شهدا چه اصراری به هزینه کردن در بخش جمع‌آوری اسناد دارید؟» گفت: ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در اهداف بنیاد شهید اصالت ددارد و رسیدگی به مشکلات معیشتی اثر ظلی و قهری این هدف محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: این مطالبه هیچ گاه از سوی خانواده شهدا و ایثارگران هم مطرح نبوده است اما این وظیفه نظام و دولت است که حداقل‌ نیازها در این زمینه را رفع کند. بنیاد شهید هم به نمایندگی از نظام وظیفه خود می‌داند که بعنوان مثال در یک خانواده جای پدر را برای فرزندان شهید پر کند. این در تمام کشورهای جهان هم مرسوم است.

شهبازی در ادامه ضمن تأکید بر مطرح نبودن مطالبات مادی از سوی ایثارگران ادامه داد: همین امروز و بر اساس اسناد شاهدیم که بخش قابل توجهی از وصیتنامه شهدا ناتمام است و این نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی نوشته شده‌ و احتمالا به واسطه شهادت شهید ناتمام مانده است. یک نفر در یک وضعیت بحرانی چه نیازی به نوشتن افکار و اعتقاداتش داشته است جز بحث دگرخواهی و اینکه به طریقی از ما بخواهند که راه‌شان را ادامه دهیم. بنیاد شهید از این منظر میراث‌دار شهدا است.

موازی کاری در گردآوری اسناد ایثارگران داریم

سوال دوم ثبت شده در روابط عمومی از سوی جامعه هدف اینگونه بود: «واقعاً خسته شده‌ایم، تا کی قرار است از سوی نهادها و ارگان‌های مختلف برای جمع‌آوری اسناد و مدارک شهید‌مان با ما تماس بگیرند؟ آیا این موازی کاری نیست؟»

شهبازی در پاسخ گفت: این اشکال وارد است و اصل آن را قبول دارم. مراجعات مکرر برای اهداف واحد موجب تکدر خاطر و مشکلاتی برای خانواده شهدا و ایثارگران شده و می‌شود. یک بار از سوی پایگاه بسیج مسجد محل مراجعه می‌شود، باردیگر از سوی آموزش و پرورش، یک بار دیگر از واحد ایثارگران دانشگاه، باردیگر از واحدهای مختلف سپاه، بنیاد حفظ آثار، بنیاد شهید و سمینارها و بزرگداشت‌های مختلف. این مراجعات مکرر آزاردهنده است.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است که با حرکت به سمت هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای متولی از مزاحمت‌های مکرر را به حداقل برسانیم. البته قانون وظیفه اصلی در این زمینه را برعهده مرکز اسناد بنیاد شهید گذاشته است اما ایرادی که وارد است عدم اطلاع‌رسانی مناسب درباره اسناد گردآوری شده‌است که شاید بتواند راهنمای عمل نهادهای دیگر باشد.

شهبازی درباره نقش قانونی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و شرح وظایف این بنیاد نسبت به بنیاد شهید هم گفت: در این زمینه جلسات تعاملی بسیاری داشته ایم و نکته اصلی هم این است که دوستان ما در بنیاد حفظ آثار طبق قانون عهده‌دار جمع‌آوری و حفظ اسناد و آثار دفاع مقدس به خصوص در زمینه جنگ‌افزارها هستند که این اسناد اعم از اسناد خانواده شهدا است.

وی ادامه داد: قانون جمع‌آوری بخش خاصی از این کلیت به‌عنوان اسناد شهدا و ایثارگران را به مرکز اسناد بنیاد شهید واگذار کرده‌است. با همین محور هم به سمت به حداقل رساندن موازی‌کاری ها حرکت خواهیم کرد.

ما پل‌سازی می‌کنیم

شهبازی در پاسخ به سوال صریحی با این مضمون که «پس از این همه سال گردآوری اسناد به کجا رسیده‌اید و چه سودی داشته‌است» هم گفت: چندی قبل در کتابی از زبان یک متخصص آرشیو خواندم که می‌گفت ما پل می‌سازیم، پلی میان گذشتگان و آیندگان. با این نگاه حاصل فعالیت این سال‌های مرکز اسناد ایثارگران هم ایجاد ارتباط میان نسل انقلاب و دفاع با نسل امروز و آینده است.

وی ادامه داد: در این زمینه سعی در آماده‌سازی و رونمایی از نرم‌افزار آرشیوی مناسبی داریم که این اسناد در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

انتقاد از بی‌توجهی به اسناد شهدا

شهبازی در ادامه با اشاره به کم‌توجهی به بحث گردآوری اسناد شهدا گفت: این میکروفنی که الان مقابل ما است برچسب اموال عمومی دارد و اگر خدشه‌ای به آن وارد شود فرد مسئول مستقیم آن باید پاسخگو باشد اما متأسفانه امروز در شرایطی هستیم که اگر کل اسناد شهدا هم از بین برود کسی متوجه نمی‌شود!‌ امروز ما آمار می‌دهیم که بیش از 8 میلیون سند ایثارگردان را گردآوری و ثبت کرده‌ایم اما هیج کس نمی‌پرسد چرا این آمار به 10 میلیون نرسیده‌است!؟ اگر آمار 4 میلیون سند هم می‌دادیم برای کسی فرق نمی‌کرد!

مدیرکل اسناد ایثارگران بنیاد شهید تصریح کرد: همانطور که اشاره کردم بخش قابل توجهی از اهداف بنیاد شهید مربوط به اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است اما بودجه اختصاص داده شده به این بخش تناسبی با این حجم ندارد. اگر نبود همت و همراهی بسیجی‌وار خانواده شهدا امروز همین تعداد از اسناد هم گردآوری نشده بود.

خانه‌ برای نگهداری اسناد شهدا مناسب نیستند

شهبازی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه آیا می‌توان اسناد شهدا و ایثارگران را صرفاً برای ترمیم به بنیاد سپرد و پس از آن تحویل گرفت گفت: بله این امکان وجود دارد اما واقعیت این است که اسناد پس از ترمیم اگر در شرایط استاندارد نگهداری قرار نگیرند آسیب‌پذیری‌شان بالاتر می‌رود. به همین دلیل خانه برای نگهداری اسناد شهدا اصلاً مکان مناسبی نیست و توصیه ما به خانواده شهدا این است که این ایثار و از خودگذشتگی را به خرج دهند تا امکان انتقال این اسناد به نسل بعد فراهم شود.

وی تأکید کرد: در مرکز اسناد ایثارگران بنیاد شهید شرایط استاندارد و علمی برای نگهداری از اسناد مهیا است و خانواده‌های شهدا و ایثارگران در این زمینه می‌توانند اطمینان کامل داشته باشند.

عرضه اسناد از وظایف ما نیست

شهبازی در ادامه درباره ضعف اطلاع‌رسانی پیرامون اسناد ثبت شده در مرکز اسناد ایثارگران هم گفت: از نظر اداری می‌توان اینگونه جواب داد که در شرح وظایف مرکز ما تنها جمع‌آوری، سامان‌دهی و حفظ اسناد درج شده‌است و اساسا عرضه اسناد در دستور کار ما نیست. با این همه اما همانطور که اشاره کردم سعی در ارائه سامانه‌ای آرشیوی برای دسترسی به اسناد در آینده نزدیک داریم.

وی با انتقاد از برحی ناهماهنگی‌های همکاران آی‌تی بنیاد تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه آرشیوی برای مرکز اسناد نیاز به طراحی مجدد نرم‌افزار از پایه و اساس ندارد و می‌توان از نمونه‌های موفقی که امروز بسیاری از مرکز آرشیوی ما از آن استفاده می‌کنند بهره گرفت.

وی تأکید کرد با توجه به هماهنگی‌های انجام شده در آینده نزدیک شاهد رونمایی از این سایت خواهیم بود.

شهبازی با اشاره به تولید فیلم‌هایی همچون «شیار 143» و «روز سوم» بر اساس برخی اسناد گردآوری شده در مرکز اسناد ایثاگران، تصریح کرد: امروز مرکز اسناد با جمع‌آوری اسناد گنجینه‌ای را فراهم آورده که با استخراج آن توسط مراکز و زیرمجموعه‌های دیگر بنیاد شهید امکان بهره‌مندی از آن در حوزه تولیدات مختلف فرهنگی و هنری فراهم خواهد بود.

سامانه پیامکی برای اطلاع از اسناد شهدا

در ادامه توضیحات مدیرکل اسناد ایثارگران در زمینه اطلاع‌رسانی، رضا حاجی‌آبادی رئیس اداره تنظیم اسناد مرکز که در این نشست حاضر بود خبر از فعالیت سامانه پیامکی داد که از طریق آن می‌توان به اسناد دسترسی پیدا کرد.

برای استفاده از این سامانه کافیست عدد یک به شماره 2000471 ارسال شود تا جمله کوتاهی به عنوان وصیتنامه یک شهید دریافت شود. همراه با این جمله کوتاه کد شهید نیز درج شده که با ارسال مجدد این کد به شماره فوق می‌توان از اسناد موجود از این شهید در مرکز اسناد مطلع شد.