چين در صدد محروم كردن آمريكا از حضور در منطقه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صداي آمريكا، رامسفلد چين را متهم كرد كه علائم گيج كننده اي را ارسال مي كند و از همكاري بيشتر با آمريكا درحوزه نظامي اكراه دارد.

اين اظهارات از سوي وزير دفاع آمريكا در پي آن صورت مي گيرد كه چندي پيش سازمان همكاري هاي شانگهاي كه چين يكي از اعضاي اصلي و تاثير گذار آن است از آمريكا خواست تا پايگاه هاي نظامي خود را از آسياي ميانه برچيند.

رامسفلد گفت : اين مهم است تا راههايي را براي آمريكا و چين پيدا كنيم تا برنامه هاي دفاعي همديگر را بهتر درك كنند.



وي افزود: چين با پنهان سازي بخش اعظمي از هزينه هاي نظامي خود براي بسياري از كشورها نگراني هايي ايجاد كرده است.



اين در حالي است كه "كائو گانگچوان" وزير دفاع چين اعلام كرد كه كشورش تمام هزينه هاي دفاعي خود را گزارش داده است و مقامات آمريكا خود در اين مورد بي تفاوت هستند.

يك مقام ارشد آمريكايي دررابطه با اين ديدار اعلام كرده است كه فرمانده زرادخانه هسته اي چين به رامسفلد قول داده است كه تهديد اوليه هسته اي از سوي كشورش كاملاً بي اساس است و اين كشور اولين دولتي نخواهد بود كه از تسليحات هسته اي استفاده مي كند و استفاده اول، از تسليحات هسته اي در سياست اين كشور جايگاهي ندارد.

ديدار رامسفلد از چين كه اولين ديدار وي از زمان انتخابش به عنوان وزير دفاع در 5 سال گذشته مي باشد، علاوه بر اينكه پيرامون مساله همكاري هاي نظامي بود، در حقيقت تلاشي براي فراهم كردن زمينه سفر جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به پكن درهفته سوم نوامبر آتي بود.

