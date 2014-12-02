عملکرد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 141 کارگروه مشورتی نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بحث و بررسی درباره طرح الحاق بندهایی به قانون مقررات مالی دولت توسط مجلس شورای اسلامی و اختصاص یک تا سه درصد بودجه از بودجه دستگاه‌های اجرایی به بخش پژوهش اختصاص داشت، اعضا بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی به منظور نظارت بر سیاستگذاری و هزینه کرد این بودجه تاکید کردند.

در ادامه این جلسه، دکتر کبگانیان ضمن اعلام خبر ارائه بخش نخست گزارش عملکرد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در جلسه هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مجموعه این گزارش در چهار بخش آماده شده است که ارائه آن در جلسات آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: اقدامات و اسناد ملی، اولویت ها، اصلاح ساختارها و مسئولیت هریک از دستگاه‌ها در حوزه علم و فناوری، پایش، رصد و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه محورهای اصلی گزارش عملکرد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در این گزارش نقاط قوت ستاد و پیشنهادهایی برای تقویت این نقاط قوت و نقاط ضعف ستاد و نظرات کارشناسی برای رفع این نقاط ضعف هم مورد توجه قرار گرفته است.