  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ مهر ۱۳۸۴، ۲۱:۱۷

در جلسه عصر امروز هيات دولت؛

استانداران فارس، كهكيلويه و بوير‌احمد و يزد انتخاب شدند

استانداران فارس، كهكيلويه و بوير‌احمد و يزد انتخاب شدند

در جلسه عصر امروز هيات وزيران محمد رضا رضا زاده، سيد مسعود حسيني و ابوالقاسم عاصي مذنب به ترتيب به عنوان استانداران فارس، كهكيلويه و بوير‌احمد و يزد انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در ابتداي اين جلسه كه به رياست دكتر احمدي نژاد‏‏، رييس جمهور تشكيل شد، رييس جمهور سالروز ولادت حضرت امام حسن مجتبي (ع) را به ملت ايران تبريك گفت.

در ادامه اين جلسه هيات دولت مقرر نمود به منظور امكان شركت كليه كاركنان دستگاه ‌هاي اجرايي در مراسم شب‌ هاي قدر زمان شروع به كار كليه وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، شركت ‌ها و موسسات در روز‌هاي نوزدهم و بيست و سوم ماه مبارك رمضان با دو ساعت تاخير تعيين گردد.

سپس وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي از وضعيت بورس را به هيات دولت ارائه نمود و ادامه رسيدگي به جلسه آتي هيات دولت موكول شد.

همچنين در اين جلسه محمد رضا رضا زاده، سيد مسعود حسيني و ابوالقاسم عاصي مذنب به ترتيب به عنوان استانداران استان‌هاي فارس، كهكيلويه و بوير‌احمد و يزد انتخاب شدند.

هيات دولت از خدمات استانداران سابق اين استان‌ها تشكر كرد.

 

کد مطلب 243443

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها