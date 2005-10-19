به گزارش خبرگزاري"مهر"، در ابتداي اين جلسه كه به رياست دكتر احمدي نژاد‏‏، رييس جمهور تشكيل شد، رييس جمهور سالروز ولادت حضرت امام حسن مجتبي (ع) را به ملت ايران تبريك گفت.

در ادامه اين جلسه هيات دولت مقرر نمود به منظور امكان شركت كليه كاركنان دستگاه ‌هاي اجرايي در مراسم شب‌ هاي قدر زمان شروع به كار كليه وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، شركت ‌ها و موسسات در روز‌هاي نوزدهم و بيست و سوم ماه مبارك رمضان با دو ساعت تاخير تعيين گردد.

سپس وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي از وضعيت بورس را به هيات دولت ارائه نمود و ادامه رسيدگي به جلسه آتي هيات دولت موكول شد.

همچنين در اين جلسه محمد رضا رضا زاده، سيد مسعود حسيني و ابوالقاسم عاصي مذنب به ترتيب به عنوان استانداران استان‌هاي فارس، كهكيلويه و بوير‌احمد و يزد انتخاب شدند.

هيات دولت از خدمات استانداران سابق اين استان‌ها تشكر كرد.