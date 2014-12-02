گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی بزرگ دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج امروز سه شنبه با حضور معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و معاون امور مناطق اداره کل امورشاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرکل آموزش عالی بنیادشهید کشور و جمعی از مسئولان استان در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان کردستان در ابتدای این مراسم به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص این استان اشاره کرد و گفت: معظم له از کردستان به عنوان سرزمین مجاهدت های خاموش و فداکاری های بزرگ نام بردند.

محمد سلیمانی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که شهدای کردستان مظلومانه تر و غریبانه تر از دیگر شهدای کشور به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: در کمتر استانی از کشور شاهد این واقعه بودیم که در چهلمین روز از شهادت فرزند، پدر هم در راه دفاع از آب و خاک میهنش به شهادت رسیده باشد که نمونه هایی از این قبیل در کردستان فراوان وجود دارد.

وی با بیان اینکه کردستان ۵ هزار و ۴۰۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، بیان کرد: ۱۸ هزار شهید مهاجر هم در این استان در مقابل دشمن تا آخرین قطره خونشان جنگیدند.

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان کردستان با اشاره به اینکه شهدا با نثار خون خود نظام اسلامی و انقلاب را بیمه کردند، اظهارداشت: امروز به برکت خون شهدا و به اعتراف کارشناسان کردستان جزو امن ترین استان های کشور است.

سلیمانی ادامه داد: امام راحل بر مبنای مکتب حیات بخش اسلام برای علم و دانش ارزش و احترام خاصی قائل بود و در فرمان ۱۰ ماده ای بر رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران شهدا و ایثارگران تاکید کردند.

وی عنوان کرد: همانگونه که شهدا و ایثارگران قهرمانان و دلیرمردان میدان جنگ بودند امروز هم فرزندان ها با سلاح علم ودانش از راه و آرمان ها پاسداری می کنند.

وی اظهارداشت: بیش از چهار هزار فرزند شهید و ایثارگر در مراکز دانشگاهی و مدارس استان مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان کردستان بیان کرد: تعداد زیادی هم از فرزندان شهدا و ایثارگران در ادارات و نهادهای دولتی استان در حال خدمت گذاری هستند.

سلیمانی افزود: بیش از ۲۰۰ نفر از فرزندان شهدا و ایثارگر به عنوان پزشک در کردستان به مردم خدمت رسانی می کنند.