بررسی اعتراض فرمانداری تهران در جلسه شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره این اعتراض، گفت: ماده 73 قانون شهرداری می گوید کلیه عوارض و درآمد شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید.

به گفته محمد حقانی، بر اساس ماده 78 نیز اعتبارات باید منحصرا در همان شهر با نظارت انجمن شهر به مصرف برسد. بنابر این اعتراضات فرمانداری منطبق با قانون است.

وی در ادامه درخواست کرد تا راهکاری برای انجام این لایحه مورد بررسی قرار گیرد.

مهدی چمران نیز در پاسخ به حقانی، ابراز داشت: ما برای خرمشهر هم راهکار قانونی داشتیم و نظر موافق وزیر کشور جلب شد. در این مورد هم مشکلی نیست.

در نهایت اصلاحیه کمیسیون برنامه و بودجه برای ارسال به فرمانداری مورد تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

در این اصلاحیه آمده است: با استناد به بند چهارم ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مشارکت سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سایر موسسات خدمات رسان به زائران حضرت اباعبدالله حسینی که در ایام اربعین حسینی به منظور زیارت عتبات عالیات عازم کربلا هستند، تا سقف 50 میلیارد ریال با عنوان اعتبارات پیش بینی نشده هزینه نماید.