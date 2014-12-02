بخش حماسی شعر عاشورایی با کم توجهی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق پیش از ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب "هفتاد و دو بیت شعر زیبا" در اردبیل افزود: این درحالی است که انتظار می رود بزرگان و اساتید این حوزه به این مقوله توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه شعر عاشورایی انعکاس ارزش های دینی و انسانی درمقابل ظلم ستیزی است، تاکید کرد که شعر عاشورایی را باید شعر آگاهی و بیداری نامید.

رئیس حوزه هنری استان خرید کتاب شاعران عاشورایی در حمایت از این قشر را لازم دانست و افزود: افزایش همکاری، همراهی و مودت بین اعضای انجمن های مختلف شعری استان مایه پیشرفت و تربیت شاعران جوان خواهد شد.

وی با اشاره به سند چشم انداز بیست ساله ایران تصریح کرد: در راستای تحقق این سند معرفی هرچه بهتر این چشم انداز، حوزه هنری جشنواره هنری ایران آینده در چشم انداز ۱۴۰۴ را با محوریت هنرهای تصویری، تجسمی، موسیقی و سرود و معماری برگزار خواهد کرد.

ناطق متذکر شد: تحقق این سند که چشم اندازی از امید، تعالی و پیشرفت است، نیازمند همراهی عمومی و به خصوص هنرمندان است.

در این مراسم که با حضور جمعی از شاعران و فعالان ادبیات عاشورایی برگزار شد، از مجموعه شعر "هفتاد و دو بیت شعر زیبا" سروده شهاب الدین وطن دوست با موضوع عاشورایی رونمایی شد.

این کتاب سال گذشته حاوی سه فصل با مقدمه ای از حجت الاسلام سیدحسن عاملی امام جمعه اردبیل و محمدرضا سنگری توسط حوزه هنری استان اردبیل منتشر شده است.