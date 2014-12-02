به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسگرانی معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: دومین مجمع عمومی خانه مطبوعات خراسان رضوی در روز پنج شنبه برابر با ۱۳ آذرماه در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) برگزار می شود.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: در این مجمع اساسنامه جدید خانه مطبوعات نیز به تصویب می رسد که یک تفاوت اصلی با اساسنامه گذشته دارد.

وی عنوان کرد: در اساسنامه جدید اعضای اصلی شامل خبرنگاران، عکاسان خبری و اعضای تحریریه هستند و سایر مشاغل مطبوعات مانند حروف چینی، بخش های اجرایی و فنی جزو اعضای افتخاری محسوب می شوند که قرار بر این است کانون های وابسته برای آنها تشکیل شود.

مسگرانی با بیان اینکه این مراسم در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه برگزار می شود گفت: از اصحاب رسانه تمام اعضای مطبوعات، خبرگزاری ها و روزنامه ها دعوت می شود در این مراسم حضور پیدا کنند