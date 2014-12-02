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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۹

در هفته جاری/

دو مرکز ترک اعتیاد کودکان در زاهدان راه اندازی می شود

دو مرکز ترک اعتیاد کودکان در زاهدان راه اندازی می شود

زاهدان-خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان از راه اندازی 2 مرکز ترک اعتیاد افراد زیر 18 سال در هفته جاری در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی مرعشی روز سه شنبه در نشست با تعدادی از دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: در حال حاضر دو مرکز ترک اعتیاد بانوان در شهرستان زابل و یک مرکز در زاهدان و در منطقه شیرآباد فعال است که به زودی دو مرکز ترک اعتیاد کودکان و افراد زیر ۱۸ سال به این آمار افزوده می شود.

وی با بیان اینکه تعداد ۳۰۰ کودک معتاد خیابانی در شهرستان زاهدان زندگی می کنند اظهار داشت: با راه‌اندازی این دو مرکز کودکان بالای شش تا ۱۸ سال با اولویت کودکان معتاد بی‌سرپرست و بدسرپرست جمع‌آوری و درمان می‌شوند

مرعشی ابراز داشت: در بحث درمان کودکان معتاد به دلیل نبود مراکز درمان همواره دغدغه و نگرانی وجود داشت زیرا مرکزی برای درمان این کودکان وجود نداشت و هنگامی که یک خانواده معتاد به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد تحویل داده می‌شد وضعیت کودکان معتاد این خانواده‌ها مشخص نبود.

وی ادامه داد: مراکز ترک اعتیاد کودکان با مشارکت بخش خصوصی و حمایت ستاد هماهنگی مبارزه با موادمخدر راه‌ اندازی شده و در هفته جاری شروع به کار خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌آوری کودکان معتاد که در خیابان‌ها و پاتوق‌ها بسر می‌برند با دستور قضایی و با حضور نماینده بهزیستی و نماینده شورای مبارزه با موادمخدر انجام خواهد شد و در همین راستا تعداد ۲۰ تخت بیمارستانی در بیمارستان علی ابن ابی‌طالب زاهدان برای بستری این کودکان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: کودکان معتاد جمع‌آوری شده پس از جمع آوری، غربالگری و تست‌های اولیه به مدت ۱۰ روز در بیمارستان تحت نظر پزشک مربوطه بستری و سم‌زدایی می‌شوند.

وی افزود: این کودکان پس از سم‌زدایی به مراکز نگهداری منتقل و به مدت سه ماه تحت نظر روانکاو ی قرار خواهند گرفت و علاوه بر طول درمان و سم زدایی برنامه‌های آموزشی و پرورشی نیز به این کودکان ارایه می شود.

وی طول دوره درمان اجباری کودکان را سه ماهه عنوان کرد و افزود: این کودکان پس از ترک در صورت صلاحیت والدین به خانواده و در غیر این صورت به مراکز نگهداری کودکان بهزیستی تحویل داده خواهند شد.

کد مطلب 2434456

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