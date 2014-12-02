دو مرکز ترک اعتیاد کودکان در زاهدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی مرعشی روز سه شنبه در نشست با تعدادی از دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: در حال حاضر دو مرکز ترک اعتیاد بانوان در شهرستان زابل و یک مرکز در زاهدان و در منطقه شیرآباد فعال است که به زودی دو مرکز ترک اعتیاد کودکان و افراد زیر ۱۸ سال به این آمار افزوده می شود.

وی با بیان اینکه تعداد ۳۰۰ کودک معتاد خیابانی در شهرستان زاهدان زندگی می کنند اظهار داشت: با راه‌اندازی این دو مرکز کودکان بالای شش تا ۱۸ سال با اولویت کودکان معتاد بی‌سرپرست و بدسرپرست جمع‌آوری و درمان می‌شوند.

مرعشی ابراز داشت: در بحث درمان کودکان معتاد به دلیل نبود مراکز درمان همواره دغدغه و نگرانی وجود داشت زیرا مرکزی برای درمان این کودکان وجود نداشت و هنگامی که یک خانواده معتاد به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد تحویل داده می‌شد وضعیت کودکان معتاد این خانواده‌ها مشخص نبود.

وی ادامه داد: مراکز ترک اعتیاد کودکان با مشارکت بخش خصوصی و حمایت ستاد هماهنگی مبارزه با موادمخدر راه‌ اندازی شده و در هفته جاری شروع به کار خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌آوری کودکان معتاد که در خیابان‌ها و پاتوق‌ها بسر می‌برند با دستور قضایی و با حضور نماینده بهزیستی و نماینده شورای مبارزه با موادمخدر انجام خواهد شد و در همین راستا تعداد ۲۰ تخت بیمارستانی در بیمارستان علی ابن ابی‌طالب زاهدان برای بستری این کودکان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: کودکان معتاد جمع‌آوری شده پس از جمع آوری، غربالگری و تست‌های اولیه به مدت ۱۰ روز در بیمارستان تحت نظر پزشک مربوطه بستری و سم‌زدایی می‌شوند.

وی افزود: این کودکان پس از سم‌زدایی به مراکز نگهداری منتقل و به مدت سه ماه تحت نظر روانکاو ی قرار خواهند گرفت و علاوه بر طول درمان و سم زدایی برنامه‌های آموزشی و پرورشی نیز به این کودکان ارایه می شود.

وی طول دوره درمان اجباری کودکان را سه ماهه عنوان کرد و افزود: این کودکان پس از ترک در صورت صلاحیت والدین به خانواده و در غیر این صورت به مراکز نگهداری کودکان بهزیستی تحویل داده خواهند شد.