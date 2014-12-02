رشد چشمگیر مسلمانان در دومین شهر بزرگ اوکلاهمای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری آن اسلام، بر اساس برآوردهای انجام شده، در طی چند دهه گذشته، تعداد جامعه مسلمانان دومین شهر بزرگ ایالت اوکلاهامای آمریکا شاهد رشد چشمگیری بوده و از چند صد نفر به ده ها هزار نفر رسیده است.

ریموند شاکر، یک مسلمان آمریکایی که بیش از ۴۰ سال است در شهر تولسا زندگی می کند، روز یکشنبه گفت: «من تصادفا در شهر تولسا ساکن شدم.»

شاکر در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای دیدن خواهرش به این شهر آمد، اما سپس با پیدا کردن کار در شهر تولسا تصمیم به اقامت دائمی در آن گرفت.

شاکر چند سال بعد از اقامت در شهر تولسا به دین اسلام گروید.

شاکر می گوید، افزایش تعداد مسلمانان به حدی بود که «گاراژی (که برای عبادت انتخاب کرده بودیم) دیگر کافی نبود، بنابراین ما به یک خانه ۲ طبقه نقل مکان کردیم.»

«ما ابتدا در اتاق نشیمن جلساتمان را برگزار می کردیم، اما سپس مجبور شدیم دیوارها را خراب کنیم و اتاق نهارخوری را هم با نشیمن یکی کنیم.»

سپس مسجد شهر تولسا به ساختمانی در خیابان بیرمنگام انتقال یافت. به گفته شاکر «این آغاز کار مسجد الشام بود.»

مسجد الشام که هر هفته پذیرای ۱۳۰۰ مسلمان آمریکایی است، قادر به پذیرایی از بیش از ۴۰۰۰ مسلمانی که هر جمعه برای اقامه نماز به این مکان مقدس می آیند نیست.

جامعه مسلمانان شهر تولسا، بخشی از اقلیت مسلمان آمریکاست که بر اساس برآوردها تعداد آن به ۶ تا ۸ میلیون نفر می رسد.

پیشتر نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ نشان داده بود که اکثریت مسلمانان امریکا به کشور خود وفادار و به آینده آینده آمریکا خوش بین هستند.

نتایج یک تحقیق دیگر در امریکا نشان داده است که اکثریت مردم آمریکا اطلاعات بسیار کمی درباره مسلمانان و اعتقادات آنها دارند.

بر اساس نظرسنجی گالوپ، ۴۳ درصد آمریکایی اذعان کرده اند که حداقل «کمی» قضاوت ناروا در مورد مسلمانان دارند.