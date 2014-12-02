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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

دالمن سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان شد

دالمن سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان شد

بندرعباس - دكتر مسعود دالمن طي ابلاغي از سوی استاندار هرمزگان به سمت سرپرست معاونت عمراني استانداری هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این ابلاغ آمده است: با استعانت از خداوند منان، نظر به تعهد و تجارب مفید جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان منصوب می شوید.

امید است با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف محوله و در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیروی از منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) و سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و سربلند باشید.

مسعود دالمن پیش از این مدیركل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان بود و در كارنامه خود سوابقی همچون شهردار بندرعباس ، مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استان و معاون اداره کل امور شهری استانداری هرمزگان را دارد.

کد مطلب 2434469

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