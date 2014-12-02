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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۳

نصری مطرح کرد:

مدگرایی ابزاری برای تهاجم فرهنگی/ لباس "ابیانه" الگویی برای پوشش زنان

مدگرایی ابزاری برای تهاجم فرهنگی/ لباس "ابیانه" الگویی برای پوشش زنان

اصفهان – خبرگزاری مهر: یک پژوهشگر و نویسنده کتاب با اشاره به اینکه مدگرایی ابزاری برای تهاجم فرهنگی است گفت: می توان با تولید الگو و پوشاک داخلی اقدامات موثری را محقق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نصری در نشست تخصصی "راهکارهای بهره گیری از ظرفیتهای لباسهای سنتی ایران در طراحی مدل های جدید با تاکید بر لباس مردم ابیانه " که در محل پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی برگزار شد افزود: متاسفانه در عصر کنونی لباس از کارکرد ساده اولیه خود دور شده است و در شرایط کنونی در فرایندی قرار گرفته ایم که بجای حرکت در راستای کارکرد فقهی لباس به سمت کارکرد خلق هویت حرکت می کنیم.

وی ادامه داد: در این شرایط گروههایی چون خانواده، همالان، رسانه های مکتوب و ... نقش موثری در انتخاب پوشش جوانان و جامعه دارد.

اصل پیروی از مدها جوامع را به سمت صرف گرایی سوق می دهد 

این پژوهشگر و نویسنده کتاب بیان داشت: در واقع همین اصل پیروی از مدهاست که جوامع را به سمت مصرف گرایی سوق می دهد و انسان را به سمت پیروی از فرهنگ مصرف گرایی سوق می دهد که آن نیز دارای فرهنگ خاص خود می باشد و ریشه در فرهنگ کشوری دارد که مبدا است و به تدریج باعث ایجاد تغییرات اساسی می شود.

وی نمونه ای با اشاره به اینکه در شرایط حاضر در درون جامعه به سمت مدگرایی حرکت کرد ایم بیان داشت: سبک لباس پوشیدن افراد جامعه خود نشان دهنده این است که ما روز به روز از معیارها و ارزشهای ملی و مذهبی خود دورتر می شویم و به اهداف نظام های سرمایه داری مروج مدها نزدیک تر می شویم.

ایرانیان از ابتدای تاریخ در مسئاله نوع پوشش و حجاب شهره جهان بوده اند

نصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ایرانیان از ابتدای تاریخ در نوع پوشش و لباس خود در جهان شهره بوده اند بیان داشت: از زمانی که رضا خان تصمیم به اجباری کردن لباس فرهنگی کرد تا کنون مسائله لباس و سبک های پوشش در صدر مسائل فرهنگی جامعه بوده است.

این محقق و پژوهشگر در ادامه با اشاره به پوشاک مردم ابیانه بیان داشت: در روستای ابیانه پوشاک بر اساس عوامل طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شکل گرفته و تحول یافته است.

نصری در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: با بررسی طرح و نقش لباس مردم ابیانه و استفاده از مدل های روز توانسته این طرح هایی نو را برای تولید لباس ارائه کنیم.

 

 

کد مطلب 2434474

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